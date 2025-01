Luciana León: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista por tráfico de influencias

La Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra la ex congresista Luciana León Romero, como presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado.

Según el Ministerio Público, Luciana Milagros León Romero, está implicada como presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público, afectando gravemente como un beneficio a su favor.

Según los hechos, la denunciada habría ofrecido intercedes, a través de su asistente y de ella misma, ante funcionarios de diversas entidades públicas e integrantes del Partido Aprista en el año 2018 y 2019.

Luciana León en el tiempo que congresista, habría mantenido vínculos con la organización criminal 'Los intocables ediles', supuestamente liderada por Elías Cuba, exalcalde de La Victoria.



La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos está llevando a cabo la investigación, que abarca cinco hechos en particular que involucran a la ex congresista.



Las obras habrían sido adjudicadas a empresas y consorcios relacionados con Peña Quispe, en el 2018 y 2019, es acusada de haber gestionado el financiamiento de obras ante el Ministerio de Vivienda para la Municipalidad de La Victoria.

A través de su asesora, se la señala por haber organizado una reunión entre Alexander Peña Quispe y el alcalde de La Victoria con funcionarios del Cuartel General del Ejército, supuestamente para coordinar negocios ilícitos.

En el año 2019, allanaron su domicilio, Luciana aseguró que siempre dijo la verdad, colaboró con la justicia, negó tajantemente las acusaciones en su contra.

En declaraciones a la prensa le consultaron por Alexander Peña Quispe, aseguró que lo conoció en un ocasión pero de ahí no tuvo relación alguna con Peña, pese ha que los 6 colaboradores eficaces habrían dicho que estaba involucrada en el nexo.

"Niego tajantemente, no tengo nada que esconder, no es primera vez que me investigan en otras ocasiones he salido siempre dije la verdad, conocí a Peña Quispe en una ocasión pero de ahí más nada, allanaron mi casa pero mi objetivo es que se conozco la verdad y que yo no he sido parte de una red", declaró Luciana León.