Elio Riera: Alberto Fujimori no registra acusación constitucional que impida su pensión vitalicia

02/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, afirmó que el expresidente no registra ninguna acusación constitucional que le impida recibir una pensión vitalicia.

Así fue su argumento al ratificar que la remuneración es un derecho fundamental como ex alta autoridad del Perú. "La ley lo permite (..) el derecho pensionario es un derecho fundamental", señaló.

"La pensión se suspende mientras que exista una acusación constitucional vigente, tenemos alguna acusación constitucional vigente al día de hoy, no la tenemos, no existe ninguna acusación constitucional, entonces cuál es el parámetro de identificación de la pensión ¿el día de hoy o cuando el señor expresidente fue condenado?", sentenció.

Alegatos de Elio Riera

Esta fue su respuesta a aquellos que sostuvieron que la pensión vitalicia no le correspondería a Alberto Fujimori, debido a que no cumplió con un inciso de la norma, la cual es no contar con una acusación constitucional interpuesta por el Congreso salvo que sentencia judicial los declare inocentes. De ser así se suspende la subvención económica.

"Al día de hoy el señor el señor expresidente, el primer párrafo de la norma, ¿tiene alguna acusación constitucional?, ninguna. Corresponde que se suspensa, ninguna, entonces no se aplica la segunda parte", ratificó.

Para Elio Riera hay dos posiciones; ético y jurídico, en este último el área legal del Congreso siguió el procedimiento y declaró la viabilidad del pedido de Fujimori Fujimori.

"Es un derecho fundamental"

Ante la consulta del porqué considera que su defendido merece el pago de S/ 15,600, la defensa legal sostuvo que el reconocimiento está dado por dos motivos "muy importantes":

"Primero porque está regulado en la ley y por lo tanto si la ley se lo permite no es ilegal, es lo correcto y es lo apropiado. Y punto numero dos (...) Yo considero que es un derecho fundamental (...) tienen un orden primigenio".

Vale precisar que el área de recursos humanos del Legislativo declaró como procedente lo requerido por el padre de Keiko Fujimori tras recoger las conclusiones de la Oficina Legal y Constitucional, las cuales fueron sustentadas en el Informe 049-2024-OLCC-OM-CR del 3 de mayo.

Tras la resolución, la defensa de Pedro Castillo, Walter Ayala, volvió a remitir un oficio para solicitar, nuevamente, la compensación a favor de su defendido a pesar que cumple una prisión preventiva por golpe de Estado y organización criminal.

