Humberto Abanto rechaza acusación de Domingo Pérez por "gestos obscenos": "Se quiere imponer una verdad"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, negó haber realizado gestos obscenos contra el fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia judicial por el caso 'Cócteles', donde también se encuentra vinculada la lideresa de Fuerza Popular y su defendido.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado especificó que fue lo que sucedió exactamente y sobre que se encontraba dialogando con su colega, abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza.

"Quieren imponer una verdad que yo no voy a aceptar. Yo no tengo que darle explicaciones de mis conversaciones con la doctora Loza a nadie. Yo me hago cargo de lo que yo hago y de lo que digo, las interpretaciones de los demás son las interpretaciones de los demás", dijo a nuestro medio.