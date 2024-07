Ley que prescribe delitos de lesa humanidad: Quieren destruir la democracia, señala representante de las víctimas

El representante de las víctimas de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, Carlos Rivera, señaló que se está socavando el ambiente democrático de la Nación, en referencia al dictamen de delitos que prescriben delitos de lesa humanidad.

Para el letrado, pese a que mucho de los impulsadores de la nueva normativa siguen en cierto modo la perspectiva ideológica de Javier Valle-Riestra, recientemente fallecido, ahora estarían en contra de su lucha de toda una vida contra los atropellos a los derechos humanos.

Remarcó que las legislaciones externas, en donde está incluido el derecho internacional, no solo deben ser respetados por mantener tratados, sino por un principio lógico de defensa a la legalidad y las buenas costumbres.

"En el mundo, no solamente existen las legislaciones internas , los sistemas penales nacionales. Si no también existe un derecho internacional , que es bastante diferente en términos de reglas, fuentes a nivel interno", continuó.

En ese tipo de crímenes, contra la humanidad, señala que lo que hacen es constatar que no son delitos comunes, ahí es donde se incorpora el derecho internacional. Llegándose a la conclusión, de parte del juzgado, a una correlación con lo expuesto en los juicios de Núrenberg. Es decir, 'crímenes inhumanos', establecido por la comunidad internacional.

Asimismo, puntualizó que hay crímenes que, así estén o no tipificados en algún tipo de derecho internacional, deben ser investigados porque constituyen un crimen. Y que, como Nación, un país no debe dejar de investigar esta clase de delitos, y debe continuar salvaguardando la seguridad y el derecho en su territorio.

"Tú como estado de una nación civilizada no vas a decir que no puedes decir que no vas a perseguir los homicidios, los asesinatos masivos, las desapariciones forzadas o las violaciones sexuales porque tu ley penal no lo permite, sino porque hay una obligación en el derecho internacional", aseveró.