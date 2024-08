Pamela López: Poder Judicial instala 'botón de pánico' en su celular como medida de protección contra Christian Cueva

Pamela López comenzó a recibir las medidas de protección que le otorgó el Poder Judicial luego de denunciar a Christian Cueva por violencia física y psicológica. Por ello, la aun esposa del futbolista acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para que se le instale la aplicación del 'Botón de pánico' en su teléfono celular para que pueda pedir ayuda de forma inmediata a la Policía Nacional del Perú cuando así lo requiera.

Como se recuerda, el organismo de justicia respondió rápidamente a este demanda luego que se revelaran los videos donde se observa las agresiones que le aplicó el futbolista a la madre de sus hijos semanas atrás.

Por ello, Pamela López fue citada para que se le instale este aplicativo en su dispositivo móvil y pueda pedir ayuda en casos se emergencia o cuando sea víctima de un nuevo ataque por parte de su agresor. La aun esposa de Christian Cueva reveló estar agradecida con las autoridades y de paso les pidió a las mujeres que sufren de violencia familiar a que puedan hacer su denuncia y que los miembros de la Policía Nacional del Perú puedan acudir en su ayuda.

"Estoy bastante agradecida, me siento protegida, me siento más segura, respaldada por la Policía y estoy satisfecha. Me explicaron como funciona este botón de riesgo por lo que me siento más tranquila y sé que la Policía es efectiva y rápida", inició.