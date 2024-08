Pamela López sorprende con su RESPUESTA a Christian Cueva por pedir que lo dejen jugar al fútbol

Pamela López sigue llamando la atención tras su reciente entrevista donde dio a conocer más detalles de la infidelidad de Christian Cueva. Sin embargo, se pronunció sobre el pedido del deportista por dejarlo jugar fútbol de forma tranquila, a pesar de la denuncia en su contra.

El día de ayer, 20 de agosto, la influencer trujillana declaró ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' y aprovechó la oportunidad para responderle a su aún esposo que nadie le impidió seguir con su carrera futbolística y que si no supo aprovechar "su gloria" no es problema de nadie más que de él mismo.

"No he visto su comunicado, pero me sorprende que pida que le dejen jugar al fútbol; ya que tuvo muchos años para eso, pero sus malas decisiones hicieron que llegue a esto", sostuvo Pamela López a Magaly Medina.