ONPE al 100%: los siete distritos de Lima que ya tienen alcalde virtual tras las ERM 2026

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales se celebraron el domingo 4 de octubre. En Lima Metropolitana, los ciudadanos eligieron a sus autoridades en 42 distritos, mientras la ONPE continúa actualizando el procesamiento de las actas electorales.

Hasta el momento, Barranco, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa, Breña y Jesús María registran el 100% de sus actas contabilizadas. En estos distritos ya se identifica a los virtuales ganadores; sin embargo, los resultados aún deben ser oficializados por las autoridades electorales.

Resultados al 100%

Barranco: Manuel Espinoza, de Renovación Popular, lidera con 28,751% ; Somos Perú obtiene 28,194% y Avanza País, 17,201%.

Resultados en Barranco (Captura ONPE)

Breña: Iván Joel Chang del Arroyo, de Avanza País, encabeza con 21,784% ; Renovación Popular registra 20,872% y Fe en el Perú, 14,085%.

Resultados en Breña (Captura ONPE)

Jesús María: Luiz Reátegui, de Somos Perú, lidera con 28,329% ; Avanza País suma 24,409% y Renovación Popular, 22,420%.

Resultados en Jesús María (Captura ONPE)

Punta Negra: José Delgado Heredia, de Perú Moderno, va primero con 26,435% ; el Frente de la Esperanza obtiene 24,458% y Acción Popular, 13,702%.

Resultados en Punta Negra (Captura ONPE)

San Bartolo: Rufino Enciso Ríos, de Somos Perú, lidera con 38,549% ; Alianza para el Progreso suma 27,384% y Podemos Perú, 13,223%.

Resultados en San Bartolo (Captura ONPE)

Santa María del Mar: Jorge Vásquez Nemi, del Partido Popular Cristiano, encabeza con 54,792% ; Avanza País registra 31,555% y Alianza para el Progreso, 13,653%.

Resultados en Santa María del Mar (Captura ONPE)

Santa Rosa: Tanus Barraza, de Acción Popular, lidera con 27,426% ; Renovación Popular obtiene 26,299% y Podemos Perú, 22,841%.

Resultados en Santa Rosa (Captura ONPE)

Alcance de los resultados

El conteo completo permite identificar tendencias, pero no equivale a una proclamación oficial. Los Jurados Electorales Especiales deben revisar las actas observadas y resolver los pedidos de nulidad o impugnaciones antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formalice los resultados.

Alcaldía de Lima sigue reñida

En la contienda por la Alcaldía de Lima, Renovación Popular lidera con 27,776% de votos , con 95,439% de actas procesadas. Avanza País lo sigue con 26,820% , una diferencia menor a un punto porcentual, mientras Somos Perú registra 15,161%.

De mantenerse la tendencia, Rafael López Aliaga sería el virtual ganador. Sin embargo, el resultado puede variar según las actas pendientes y las decisiones de los organismos electorales.

Próximos pasos electorales

La proclamación definitiva dependerá del cierre del escrutinio, la resolución de observaciones y la emisión de credenciales por parte del JNE. Las nuevas autoridades municipales asumirán funciones el 1 de enero de 2027 para el periodo 2027-2030.