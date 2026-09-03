Liberan a policía investigado por muerte de niño de 8 años en Huacho: tendrá comparecencia restringida

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El caso que conmocionó a Huacho en julio pasado dio un nuevo giro este jueves, cuando la Corte Superior de Justicia de Huaura dispuso la liberación del suboficial Luis Felipe Nazario Chumbes, investigado por la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial.

La medida de prisión preventiva fue sustituida por comparecencia con restricciones, lo que permitirá al agente continuar el proceso en libertad bajo condiciones específicas.

Suboficial obtiene medida con restricciones

La decisión judicial establece que Nazario Chumbes deberá presentarse a todas las diligencias convocadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, no ausentarse de su localidad de residencia sin autorización previa, firmar mensualmente en el juzgado y pagar una caución de S/5.000. El tribunal argumentó que el agente cuenta con arraigo domiciliario y laboral, lo que reduce el riesgo de fuga.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Poder Judicial ordenó la inmediata liberación del suboficial PNP Felipe Nazario Chumbes, investigado por ser el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de un menor de ocho años en Huacho durante un operativo. La medida se dio... pic.twitter.com/p0kXdtfdq8 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2026

Un caso que conmocionó Huacho

El hecho ocurrió el pasado 19 de julio, cuando el menor viajaba con su madre en una mototaxi que se volcó durante una intervención policial. En medio del operativo, el suboficial accionó su arma y el proyectil impactó en la cabeza del niño. Pese a ser trasladado a Lima, el menor falleció días después. Un video captó al agente empuñando su arma en el lugar, convirtiéndose en prueba clave de la investigación.

La madre del niño, Adriana Portal Urbano, expresó su indignación tras conocer la resolución. "Es una burla a la muerte de mi hijo. Eso es lo que han hecho. O sea que mi hijo no vale nada", declaró a medios locales. Su testimonio refleja el sentimiento de frustración de la familia, que considera que la justicia no está respondiendo con la severidad que el caso amerita.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tragedia en Huacho. Un menor de 8 años falleció en medio de una confusa intervención policial, un hecho que ha generado consternación entre familiares y vecinos. Autoridades investigan lo ocurrido. Familia exige justicia.



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El Ministerio Público mantiene abierta la investigación por homicidio culposo y uso indebido de arma de fuego. Sin embargo, la variación de la medida cautelar ha generado dudas sobre la proporcionalidad de las decisiones judiciales en casos que involucran a agentes del orden, lo que puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.

La liberación del suboficial Nazario Chumbes se convierte así en un nuevo capítulo de un caso que ya había generado conmoción nacional. Mientras la justicia sostiene que existen condiciones para que el proceso continúe en libertad, la familia del menor y sectores de la opinión pública consideran que la medida representa un retroceso en la búsqueda de justicia.

El desenlace del juicio será determinante para evaluar si la confianza en el sistema judicial logra recuperarse o se profundiza la percepción de impunidad.