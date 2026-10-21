Especialista recomienda secar bien el cuerpo de los animales tras paseos para evitar hongos y bacterias

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mascotas

La médica veterinaria Consuelo Rojas, de la clínica Aristocat, advierte sobre los peligros que representa la alta humedad ambiental para la salud dérmica de los animales. Durante la temporada de lluvias, los paseos diarios exponen a las mascotas a charcos contaminados, lo cual facilita la aparición de afecciones dermatológicas severas.

La especialista enfatiza que es fundamental realizar un secado exhaustivo del manto y las extremidades cada vez que la mascota regresa a casa tras estar al aire libre. Esta medida preventiva es esencial para evitar la proliferación de patógenos como bacterias, hongos y diversos parásitos oportunistas en la piel del animal.

Prevención de infecciones cutáneas en mascotas

El contacto directo con el agua estancada durante las caminatas puede comprometer seriamente la barrera protectora de la piel. Según la doctora Rojas, es muy importante implementar protocolos de limpieza y secado para mitigar los riesgos sanitarios derivados del entorno húmedo.

"Las patitas hay que enjuagarlas y revisarlas porque pueden generar infecciones de piel, se acumulan las bacterias, los hongos e incluso parásitos, recordemos que en los charquitos viven estas bacterias malísimas, la 'Leptospira' que afecta sus riñones e incluso a las personas", dijo Consuelo Rojas, médica veterinaria de Aristocat.

Además, la experta menciona que es fundamental vigilar que las mascotas no tengan contacto prolongado con áreas insalubres para prevenir la entrada de microorganismos a través de posibles lesiones o heridas.

"Evitemos que jueguen en los charquitos porque ahí están los parásitos estos que causan diarreas con sangre, que de pronto salen a pasear, a los 3 días diarreas con sangre y no sabes por qué, en esos charquitos vive la 'Giardia'", dijo la médica veterinaria.

La aplicación constante de cremas humectantes o el uso de protectores adecuados en las patas ayuda a mantener la integridad física frente a los agentes externos nocivos.

Cuidados para mantener la higiene

El mantenimiento del sistema inmunitario de los animales domésticos requiere una estrategia integral que abarca desde la nutrición balanceada hasta el cepillado recurrente del pelaje. Este ritual no solo favorece el bienestar emocional, sino que permite detectar afecciones invisibles.

"La piel de ellos es muy delicada, muy exigente en nutrientes, no bañarlos tanto con una vez al mes es suficiente y con un champú para ellos adecuado para su pH, para su tipo de piel, porque ellos tienen una barrera de grasita", dijo

Por último, resulta indispensable gestionar el control parasitario interno y externo durante todo el año, adaptando los esquemas de vacunación según la realidad epidemiológica local. Estas acciones coordinadas aseguran que la barrera cutánea se mantenga fuerte contra las amenazas ambientales que surgen con el incremento de las precipitaciones en el país.