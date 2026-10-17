Campaña de salud para mascotas este lunes 19 de octubre: conoce los servicios gratuitos

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos que tengan mascotas podrán acceder a servicios veterinarios gratuitos y a costo social para cuidar la salud de sus perros y gatos, mediante una nueva campaña de salud para los animales que se realizará este lunes 19 de octubre.

¿Dónde y cuándo se realizará la campaña veterinaria?

Según lo informado por la Municipalidad de Santiago de Surco, la nueva campaña integral de salud para mascotas, que se realizará este lunes 19 de octubre. Los vecinos interesados en participar deberán acudir al parque Paz Cafferata, desde las 9:30 a. m. La atención se mantendrá hasta agotar el stock disponible.

A través de sus redes sociales, la institución invitó a los ciudadanos a participar en esta iniciativa, que busca facilitar el acceso a la atención veterinaria y promover el cuidado responsable de los animales que forman parte de los hogares. Por ello, se recomienda a los propietarios acudir con anticipación para acceder a los servicios ofrecidos durante la jornada.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la campaña para mascotas?

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Santiago de Surco, los asistentes podrán acceder gratuitamente a tres servicios destinados a prevenir enfermedades y mantener el bienestar de sus mascotas.

Entre las atenciones disponibles sin costo se encuentran:

Desparasitación interna

Vacuna antirrábica

Limpieza de oídos

Estos servicios están dirigidos a los vecinos que buscan mantener al día los cuidados básicos de sus perros y gatos, así como prevenir problemas que puedan afectar su salud.

¿Qué atenciones veterinarias estarán disponibles a costo social?

Además de los servicios gratuitos, la campaña contará con otras prestaciones veterinarias a precios accesibles para los propietarios.

La publicación municipal detalla que se ofrecerán vacunas para perros y gatos a costo social. En el caso de los canes, estará disponible la vacuna quíntuple, mientras que para los felinos se brindará la vacuna triple felina.

Asimismo, los asistentes podrán acceder a consultas veterinarias, lo que permitirá evaluar el estado de salud de sus animales y recibir orientación sobre los cuidados que necesitan.

Finalmente, la campaña de salud este lunes 19 de octubre forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Surco en promover la tenencia responsable de mascotas y acercar los servicios veterinarios a la comunidad. Por esta razón, se recomienda a los propietarios estar atentos a las comunicaciones oficiales del municipio para conocer posibles actualizaciones sobre la jornada.