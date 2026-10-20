Alerta en Chile: se registran tormentas eléctricas y granizo generando alarma en zona central del país

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La zona central de Chile se encuentra en situación de alerta debido a la ocurrencia de tormentas eléctricas y precipitaciones sólidas en forma de granizo que han sorprendido a la ciudadanía. El fenómeno climatológico, vinculado a las variaciones atmosféricas que afectan a la región sudamericana, ha provocado preocupación por la intensidad de los eventos en distintas localidades.

Alerta meteorológica y riesgo de aluviones en la cordillera

El reporte oficial emitido por las entidades competentes advierte sobre la persistencia de descargas eléctricas y chubascos intensos que se extienden desde el sector de Valparaíso hasta el Maule. Esta condición atmosférica incrementa de manera significativa la vulnerabilidad en los sectores precordilleranos y de alta montaña.

En el marco de las evaluaciones técnicas, el subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres de Senapred alertó sobre la alta probabilidad de que se generen aluviones y deslizamientos de tierra. Por este motivo, se ha solicitado a la ciudadanía extremar las precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

"Cabe señalar que durante esta mañana fue emitida una alerta meteorológica por probabilidad de tormentas eléctricas entre Valparaíso y el Maule las cuales estarán presentes hasta la noche del día de hoy", indicó el especialista.

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Monitoreo de cauces y extensión de las precipitaciones en el territorio

Las autoridades locales han señalado que es fundamental prestar atención a los indicadores físicos de riesgo, tales como el incremento en la turbiedad del agua y la variación inusual en el caudal de los ríos. Asimismo, se han reportado sonidos de fondo similares al desplazamiento de vehículos pesados en zonas de quebradas.

El despliegue de los equipos de respuesta rápida abarca la supervisión de lluvias de diversa intensidad en la región metropolitana, así como registros de precipitaciones de menor intensidad en zonas del sur del país. La coordinación interinstitucional busca mitigar el impacto de estos eventos en la infraestructura vial y habitacional.

🔴🔵 Tormentas eléctricas y caída de granizo se registran en la zona central de Chile. Ante ello, declararon alerta roja para la región Metropolitano por estos eventos meteorológicos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/0cLaWfJomO Lee también Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, visitará Perú en noviembre para concretar acuerdos bilaterales October 20, 2026

"En base a estos pronósticos el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha indicado que se mantienen las probabilidades de concurrencia de aluviones y derrumbes por lo anterior les pedimos a la población estar atentos a señales como lluvias fuertes sostenidas, mayor a lo normal, temperatura ambiental más alta de lo normal en zona cordillerana", señaló.

En ese sentido, Chile mantiene activo el despliegue de sus sistemas de prevención y respuesta ante la alerta meteorológica vigente en la zona central, articulando acciones de monitoreo permanente para proteger a las comunidades expuestas a deslizamientos y tormentas eléctricas.