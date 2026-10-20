Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, reaparece en fotografías tras rumores sobre delicado estado de salud

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de los rumores sobre el delicado estado de salud, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, reapareció en unas fotografías difundidas por medios estatales después de que el diario británico The Sun difundiera rumores sobre que se había visto afectado su bienestar.

Kim Jong-un reaparece en fotografías tras rumores sobre su salud

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) dio a conocer mediante fotos que el líder norcoreano recorrió el último lunes, 19 de octubre, la Exposición Nacional de Prendas de Vestir y Calzado 2026, desarrollada en Pyonyang, estuvo acompañado de altos funcionarios del gobierno.

En las instantáneas, Kim Jong-un aparece revisando prendas de vestir y calzado femenino, además de observar abrigos y zapatos infantiles. También se le ve a su esposa, Ri Sol-ju, y a su hija, Kim Ju-ae.

Kim Jong-un dialogando con autoridades

Ello ocurre horas después de que circularan rumores en Internet especulaciones de que Kim había sufrido una hemorragia cerebral masiva, entrado en coma y fallecido luego de ser trasladado de urgencia a Beijing para recibir tratamiento.

En el contexto de estas versiones, el delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós, desmintió la información anterior al medio argentino TN.

Kim Jong-un observando prendas de vestir y calzado para niños

"Es falso. Todo parte de una cuenta China de X", manifestó de manera escueta ante una consulta periodística sobre cómo se encuentra actualmente la salud del mandatario de Corea del Norte.

No se mencionó cuál es el estado actual de salud de Kim Jong-un

Es necesario señalar que, en el informe de la agencia KCNA no menciona rumores ni tampoco describe cuál es el estado físico actual de Kim Jong-un. A ello se suma que el hermetismo del régimen de Corea del Norte difuculta conocer detalles sobre el bienestar del líder norcoreano y favorece las especulaciones en torno a ello.

Un dato no menor es que, no sería la primera vez debido a que en 2020 su ausencia en un evento de gran envergadura en su país lo que terminó por disparar rumores de enfermedad y después volvió a aparecer.

En conclusión, luego de que se difundieran rumores sobre que el líder norcoreano Kim Jong-un atravesaba un delicado estado de salud, la Agencia Centra de Noticias de Corea publicó fotografías en el que el presidente de Corea del Norte aparece participando de