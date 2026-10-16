Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, visitará Perú en noviembre para concretar acuerdos bilaterales

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizará una visita oficial al Perú en noviembre junto con su gabinete ministerial, con el objetivo de concretar acuerdos bilaterales, según informó el vicecanciller boliviano Carlos Paz. La agenda buscará fortalecer el comercio, la integración fronteriza y las relaciones entre ambos países.

Rodrigo Paz anuncia encuentro bilateral con Perú

Bolivia vive un momento clave en el ámbito político e internacional. Previo a la visita del mandatario chileno José Antonio Kast a Bolivia, el presidente Rodrigo Paz, en un acto con indígenas de las regiones andinas de Oruro y Potosí, llevado a cabo el jueves 15 de octubre, anunció que "en pocos días ya cercanos" participará en un encuentro binacional con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Según se destacó, la importancia del Encuentro Presidencial y del Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia recae como mecanismo de coordinación y cooperación entre ambos gobiernos.

"Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina. Los cinco presidentes en su momento van a venir a la nación de Bolivia y nosotros iremos a sus naciones. En pocos días ya cercanos estaré en el encuentro binacional con Perú porque sale y entra mercadería. (...) Es en la mesa del diálogo que se construye el desarrollo", expresó el mandatario.

Presidente de Bolivia visitará Perú en noviembre

La noticia fue confirmada por el viceministro de Relaciones Exteriores y Seguridad Transnacional de Bolivia, Carlos Paz, en una entrevista con 'Bolivia TV'. Durante el diálogo, sostuvo que no solo Keiko Fujimori viajaría al país para reunirse con Rodrigo Paz, sino que el presidente, en noviembre, realizará una visita oficial a Perú junto a todo su gabinete ministerial.

Según el vicecanciller, esta visita se enmarca en los esfuerzos de ambos gobiernos por fortalecer sus vínculos económicos y políticos, además de seguir afianzando acuerdos bilaterales.

"El presidente Paz y todo su gabinete visitarán Perú en noviembre. Estamos realmente poniendo a Bolivia al mundo y trayendo a Bolivia al mundo para encontrar soluciones pragmáticas, dar oportunidades a nuestro pueblo, abrir nuevos mercados y atraer nuevas inversiones", dijo Carlos Paz en BTV.

Gobierno de Bolivia alista reunión con presidentes del bloque Urupabol

Asimismo, el vicecanciller boliviano informó que la agenda internacional también contempla una reunión del bloque Urupabol, integrado por los presidentes Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay; y Santiago Peña, de Paraguay, para el mes de octubre con el objetivo de dinamizar e "identificar acciones que permitan dinamizar el comercio" entre los tres países.

"Formamos parte de Urupabol y el 20 de octubre tenemos una reunión en Asunción donde se decidirá la visita de estos dos presidentes a Bolivia", confirmó Carlos Paz a BTV.

En conclusión, la visita oficial del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a Perú en noviembre representa una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. La agenda estará enfocada en concretar acuerdos comerciales y avanzar en iniciativas de integración que beneficien a ambas naciones.