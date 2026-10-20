Gobierno de Chile toma medidas contra extranjeros y promueve expulsiones más rápidas

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Chile, a través de su presidente, José Antonio Kast, anunció medidas para expulsar a ciudadanos extranjeros que participaron en los actos violentos registrados durante la conmemoración del séptimo aniversario del estallido social. Asimismo, destacó la aprobación de un proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de migrantes en situación irregular.

Chile anuncia expulsiones de extranjeros involucrados en desmanes

La jornada del domingo 18 de octubre de 2026 dejó 110 personas detenidas a nivel nacional y 18 heridos, entre ellos 14 policías y cuatro civiles, tras los enfrentamientos registrados durante las manifestaciones.

Ante estos hechos, el Gobierno chileno expresó su rechazo a la participación de ciudadanos extranjeros en actos violentos que alteren el orden público y anunció que recurrirá a las herramientas legales para proceder con las expulsiones correspondientes.

"No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público", detalló.

No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público. He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo. Valoro, asimismo, la aprobación en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que permitirá agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares. Lee también Hasta la muerte con BTS: funeraria chilena se viraliza al ofrecer ataúdes con diseño del grupo de K-pop por $2,5 millones October 20, 2026

A través del pronunciamiento, el mandatario chileno afirmó que no permitirá que ciudadanos extranjeros lleguen al país para cometer delitos o participar en hechos violentos. En esa línea, informó que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones a adoptar las medidas necesarias para identificar a los involucrados y gestionar su expulsión.

"He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo", expresó en su cuenta de 'X'.

Proyecto de ley busca agilizar expulsiones administrativas

Por otro lado, el Gobierno chileno valoró la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que permitirá agilizar las expulsiones de ciudadanos extranjeros para responder a los problemas de seguridad y fortalecer el control migratorio.

"Valoro, asimismo, la aprobación en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que permitirá agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares", destacó.

La aplicación de estas medidas dependerá de las actuaciones de las autoridades competentes y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco legal chileno.

El pronunciamiento destacó la importancia de contar con mecanismos legales y administrativos que permitan actuar frente a extranjeros involucrados en hechos delictivos o que incumplan las disposiciones migratorias vigentes.

Finalmente, el Gobierno de Chile busca avanzar tanto en medidas contra los extranjeros identificados en los recientes disturbios como en la implementación de procedimientos más rápidos para las expulsiones de ciudadanos que estén de manera irregular.