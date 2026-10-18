Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro chocan en el primer debate presidencial rumbo al balotaje

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A una semana de definirse la presidencia en las urnas, el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro protagonizaron su primer debate televisado de la campaña.

El encuentro, emitido este domingo, llegó en un escenario de paridad casi absoluta tras los resultados de la primera vuelta del pasado 4 de octubre, donde el candidato opositor obtuvo el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% del líder progresista. Las encuestas difundidas posteriormente continúan reflejando una disputa sumamente ajustada que mantiene la incertidumbre sobre el balotaje.

Acusaciones cruzadas de corrupción y nexos familiares

El debate, caracterizado por la ausencia de atril y la libertad de movimiento de los candidatos en el plató, derivó rápidamente en un cruce de fuertes cuestionamientos sobre casos de corrupción vinculados a sus entornos cercanos. Flávio Bolsonaro abrió el fuego al interpelar al presidente sobre las declaraciones de una lobista investigada en torno a su primogénito, Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha).

Por su parte, Lula respondió defendiendo que el caso está en manos de la justicia y que su familia ha cooperado con las autoridades, para luego pasar al contraataque. El mandatario cuestionó al senador sobre adquisiciones inmobiliarias pagadas en efectivo, las acciones de su hermano Eduardo Bolsonaro en el extranjero y los vínculos con las milicias en Río de Janeiro, marcando uno de los momentos más álgidos de la noche.

Propuestas de seguridad y medidas económicas

En materia de seguridad pública, el debate expuso dos visiones contundentes: Flávio prometió declarar "la guerra al narcoterrorismo" y endurecer las penas carcelarias, mientras que Lula defendió su reforma integral y la propuesta de la PEC de Seguridad para enfrentar de raíz a las estructuras delictivas y parapoliciales.

La economía y el costo de vida también ocuparon un espacio central en la discusión. Mientras el candidato opositor apeló al bolsillo ciudadano y criticó el manejo fiscal, el presidente reivindicó las cifras de crecimiento económico de su gestión y destacó la reciente aprobación constitucional que elimina la semana laboral de seis días por uno de descanso, reduciendo el tope a 40 horas semanales sin recorte salarial.

Ante la exigencia de Lula de definir su postura ante las cámaras sobre esta medida, el senador evitó dar una respuesta directa. Así, este primer y tenso encuentro televisado del debate presidencial consolida un escenario de máxima polarización y paridad, donde cada propuesta y réplica pesará de forma decisiva en la recta final hacia el balotaje en Brasil.