Lula da Silva promete transporte público gratuito los fines de semana en Brasil a diez días de las elecciones

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó una propuesta para ofrecer el transporte público gratuito durante los fines de semana a través de una enmienda constitucional. Esta medida se anuncia a solo diez días de celebrarse la segunda vuelta de las elecciones, en un contexto político altamente competitivo para el país sudamericano.

Esta iniciativa busca brindar mejores condiciones a familias y trabajadores luego de que el Congreso Nacional aprobara la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

Nuevas medidas sociales

En un intento por asegurar la victoria electoral, el candidato de tendencia progresista ha multiplicado sus anuncios durante las últimas semanas, los cuales incluyen la condonación de deudas a pequeños empresarios, créditos baratos a taxistas y la entrega de subsidios a los combustibles.

Ante ello, distintos medios de comunicación calcularon que la ejecución de estas propuestas representará un costo para las arcas públicas que oscila entre los 180.000 y 250.000 millones de reales anuales, lo que equivale a una cifra de entre 35.000 y 49.000 millones de dólares por cada ejercicio fiscal.

Cabe mencionar que, en ciudades como Brasilia y São Paulo, los autobuses municipales ya operan bajo un esquema gratuit o durante los días domingo, impulsado previamente por autoridades locales pertenecientes a agrupaciones de partidos conservadores.

Empate ténico

Encuesta muestra empate al 50 por ciento frente a Flávio Bolsonaro

El panorama electoral se ha estrechado. Una encuesta realizada por PoderData/AYA y publicada este viernes 16 de octubre, reveló que el senador Flávio Bolsonaro del Partido Liberal y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores alcanzan un 50% de las intenciones de voto cada uno en la carrera presidencial.

No obstante, los resultados demuestran una tendencia de recuperación, ya que en el sondeo del jueves 8 de octubre, Flávio Bolsonaro lideraba con el 53% frente al 47% de Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, la medición del martes 13 registró un 51% para el candidato opositor y un 49% para el actual mandatario brasileño.

Encuesta

Para este último estudio, la encuestadora entrevistó a tres mil votantes entre el 13 y el 15 de octubre. El análisis estadístico contempló un margen de error de 1,8 puntos porcentuales, más o menos, consolidando así el empate técnico de cara a los comicios definitivos por la Presidencia de la República.