Puerto Rico: padre enfrenta cargos luego que su hija de 6 años encuentre un cigarrillo en su cartuchera

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una niña de 6 años encontró un cigarrillo entre sus materiales escolares en Toa Alta, Puerto Rico, y se lo entregó a su maestra. El caso derivó en una investigación policial y en la presentación de cargos contra su padre, quien quedó en libertad bajo supervisión tras prestar fianza.

¿Cómo llegó el cigarrillo la cartuchera de la menor?

Según el medio puertorriqueño Primera Hora, el comisionado de la Policía Municipal de Toa Alta, Julio Cantre, explicó que el cigarrillo estaba entre las crayolas de la niña de seis años. El hallazgo ocurrió cuando la menor llevó sus materiales escolares y encontró la sustancia entre sus pertenencias.

El caso salió a la luz cuando la niña entregó el cigarrillo a su maestra, quien notificó la situación y permitió que se activara el protocolo correspondiente. Tras recibir el aviso, las autoridades iniciaron las diligencias para determinar qué sustancia contenía el objeto y cómo había llegado hasta los útiles escolares de la estudiante.

"Estaba dentro de una cartucherita, es un cigarrillo, lo que conocemos como un phily", indicó.

El padre enfrenta cargos por maltrato de menores.

La Policía Municipal realizó una prueba de campo que dio positivo como ilícito. Este resultado formó parte de las actuaciones que permitieron continuar con la investigación y remitir el caso a las autoridades correspondientes. La intervención se centró en establecer las circunstancias del hallazgo y determinar las posibles responsabilidades relacionadas con la presencia de la sustancia entre los materiales de la menor.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la investigación llevó a las autoridades a examinar la responsabilidad del padre en lo ocurrido. Más tarde, la Fiscalía presentó cargos en su contra por presuntas infracciones relacionadas con sustancias controladas y maltrato de menores. La situación pasó así del ámbito escolar a un procedimiento judicial en Bayamón.

Padre enfrenta cargos por maltrato de menores y posesión de drogas

La Fiscalía de Bayamón presentó dos cargos contra Christopher Isaac Torres Díaz, de 26 años: uno por negligencia contra una menor y otro por posesión ilegal de sustancias controladas. La jueza Myriam Stefan Acta, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto por ambos delitos.

La menor quedó bajo la custodia de su madre tras la intervención del Departamento de la Familia. Las autoridades también informaron que ambos progenitores tienen otros dos hijos. El caso continúa su curso judicial, mientras el padre enfrenta cargos relacionados con maltrato de menores y posesión de sustancias ilícitas en Puerto Rico.