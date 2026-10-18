Emmanuel Macron advierte tras disturbios en Francia: "Quienes intentaron derribar la República rendirán cuentas"

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que los responsables de los saqueos y ataques durante las recientes protestas deberán responder ante la justicia. Luego de una noche de violencia, anunció medidas para abordar la seguridad pública y atender los reclamos de la ciudadanía.

Anuncia medidas contra los responsables de los disturbios

El mandatario se pronunció tras las protestas que terminaron con incendios y daños en edificios gubernamentales. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, algunos participantes protagonizaron actos violentos.

Estas protestas dejaron edificios públicos incendiados, saqueos y enfrentamientos en diferentes puntos del país. Los hechos ocurrieron después de las diversas movilizaciones contra el Gobierno, en las que participaron ciudadanos a reclamar por el costo de vida y las condiciones educativas.

Sin embargo, Macron aseguró que las autoridades aplicarán la ley contra quienes participaron en los actos violentos y ocasionaron daños materiales. El jefe de Estado señaló que las personas que intentaron atentar contra las instituciones deberán asumir las consecuencias de sus acciones.

"Cada vez que se cometen delitos, se debe dar lugar a acciones apropiadas. Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derribar la república deberán rendir cuentas", sostuvo.

Macron convoca acciones para abordar la seguridad pública

Además de anunciar medidas contra los responsables de esos actos, el mandatario reconoció que el Gobierno debe escuchar las quejas de la ciudadanía. Por ello, planteó la necesidad de atender las demandas sociales mientras las autoridades trabajan para recuperar la tranquilidad en las zonas que fueron afectadas.

El presidente anunció una reunión de emergencia para abordar la situación de seguridad pública. La respuesta institucional busca tratar estos hechos registrados en las protestas y se puedan coordinar acciones ante los daños ocasionados en edificios gubernamentales y otros lugares que resultaron perjudicados.

Las autoridades francesas buscan continuar con las investigaciones para identificar a las personas involucradas en los saqueos y los ataques. Según explicó el mandatario, las sanciones dependerán de las responsabilidades que se logren determinar en los procedimientos, de acuerdo con las leyes en Francia.

🇫🇷 | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. pic.twitter.com/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

Estas movilizaciones pusieron en primer plano los reclamos ciudadanos y la respuesta de las autoridades ante los actos violentos. De igual forma, se vienen evaluando los daños, mientras el Gobierno busca atender las demandas sociales y poder garantizar la seguridad pública hacia las comunidades afectadas.

La situación mantiene la atención sobre las medidas anunciadas por Macron y las acciones judiciales anunciada contra los responsables. El Gobierno francés buscará autoría en los responsables y que puedan responder ante la justicia, mientras que aborda las quejas ciudadanas y la seguridad pública tras las protestas.