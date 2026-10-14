Chile: fanáticos de BTS acatan el llamado del grupo y permiten su descanso durante la estadía en Santiago

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La agrupación surcoreana BTS arribó a Santiago de Chile el lunes luego de su paso por Colombia y Perú. Según reporta el medio chileno La Tercera, las fans locales del septeto de k-pop acataron estrictamente el pedido de los cantantes de no realizar aglomeraciones. Ante ello, la habitual imagen de multitudes a las afueras de los hoteles y aeropuertos no se presentó en esta ocación.

En esa línea, los integrantes de BTS aprovecharon su tiempo libre para recorrer distintos lugares en los alrededores del recinto donde se hospedan y lograron salir a comer con total tranquilidad.

Planes y protocolos de ARMYS para evitar el asedio

La organización de las ARMYS chilenas, comenzó a través de plataformas digitales con el objetivo de asegurar el bienestar de los artistas. Las voceras de las comunidades de seguidores difundieron indicaciones claras para evitar los problemas ocurridos en otros países, donde el ruido no permitió dormir a los integrantes de la banda surcoreana.

"Estamos haciendo un llamado a las personas a no seguirlos, a no acosarlos, no estar afuera del hotel, no compartir su ubicación en tiempo real para que puedan pasear tranquilos y conocer Santiago", dijo Constanza Salas de Connectd to BTS.

No obstante, los efectos de esta coordinación digital se observaron de inmediato cuando el grupo aterrizó en el aeropuerto de Pudahuel y no encontró grupos esperando . Esta medida logró que los artistas descansaran e incluso permitió que Jimin celebrara su cumpleaños publicando una fotografía de su torta en Instagram.

El martes 13, luego de un intenso temporal en la ciudad, los primeros asistentes comenzaron a llegar a los alrededores del Estadio Nacional.

Denuncian mensajes xenófobos de ARMYS chileas a peruanas

En medio de los preparativos para las presentaciones, las redes sociales difundieron videos grabados en los exteriores del Estadio Nacional de Chile que derivaron en denuncias formales por expresiones racistas.

Algunos usuarios criticaron las publicaciones ofensivas dirigidas a personas de nacionalidad peruana, aunque los registros confirmaron que las fanáticas presentes en la zona eran bolivianas.

"Hagamos un fan project: que cada una adopte una paloma para que las peruanas no se las coman", dijo uno de los mensajes compartidos en redes sociales.

Los ataques incluyeron alusiones peyorativas hacia la apariencia física y costumbres atribuidas de forma despectiva a la comunidad peruana. Para mantener el control y la seguridad, la Delegación Presidencial, Carabineros y la Municipalidad de Ñuñoa determinaron medidas restrictivas estrictas para los asistentes en las inmediaciones del estadio.

La normativa de estas instituciones prohíbe explícitamente acampar o instalar carpas en los alrededores con el fin de evitar alteraciones del orden público. Como consecuencia de estos actos de hostilidad, las fuerzas policiales chilenas intervinieron oportunamente para resguardar a las jóvenes que sufrieron los cuestionamientos en el lugar.