Jimin de BTS revela que planeó viajar a Machu Picchu con V, pero no pudieron: "Tenía ganas de ir"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jimin, integrante de BTS, reveló que había conversado con V sobre la posibilidad de visitar Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más conocidos del Perú. El plan surgió cuando ambos estaban en Corea del Sur, pero no lograron organizar la visita durante sus actividades en el país.

Jimin y V hablaron sobre viajar juntos a Cusco

El idol contó durante una transmisión en vivo por Weverse que V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, le propuso visitar la ciudadela inca cuando ambos todavía estaban en Corea del Sur. El integrante de BTS aceptó la propuesta y explicó que también deseaba conocer el lugar.

"¿Cuántas veces en nuestras vidas tendremos la oportunidad de ir a Machu Picchu?", se preguntaron.

La conversación ocurrió antes de la llegada de BTS al Perú. Sin embargo, el viaje a Cusco no pudo concretarse porque los artistas disponían de poco tiempo libre. La distancia y el traslado hasta el santuario histórico también dificultaron la posibilidad de incluir esta visita en su agenda.

JIMIN IBA A IR JUNTO A TAEHYUNG A MACHU PICCHU:



🐥 : Quería ir. Taehyung quería ir conmigo, me escribió en Corea para decirme si íbamos juntos, pero ese día debido a nuestra agenda no pudimos ir.



*me dijo* 🐻 : "en nuestras vidas, ¿cuántas veces crees que tendremos la... pic.twitter.com/5EghAaYPqv — cat vió a BTS (@vminiecats) October 13, 2026

Jimin explicó que Machu Picchu le parecía un lugar interesante por los misterios que lo rodean. El cantante manifestó que desde hacía tiempo tenía ganas de conocer la ciudadela, ubicada en la región Cusco y reconocida internacionalmente por su valor histórico y cultural.

"Tenía ganas de ir", recordó.

BTS terminó sus conciertos en Lima y continuó su gira

La agrupación surcoreana ofreció tres conciertos en el Estadio San Marcos, en Lima, los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. Tras finalizar sus presentaciones, los integrantes continuaron su recorrido por Sudamérica y llegaron a Chile el lunes 12 de octubre.

El calendario de la gira dejó poco margen para realizar un viaje turístico hacia Cusco. Jimin indicó que solo contaban con un día libre, mientras que el recorrido hasta Machu Picchu requería más tiempo del disponible antes de continuar con sus compromisos musicales.

Lo más triste es que Taehyung lleva planeando desde el 2016 ir con Jimin a Machu Picchu 😭🥺🇵🇪 no es solo antes de venir por el tour, es algo de años. Espero puedan regresar 💗 pic.twitter.com/Lulto0Tcza — Val ⁷ GOT HOUSE OF CARDS & UGH! LIVE 🇵🇪 (@paradisepjmin) October 13, 2026

El interés por conocer el santuario inca también había sido expresado anteriormente por V. Antes de la llegada de BTS, el cantante respondió a sus seguidores en Weverse que Machu Picchu era el lugar que más quería ver durante su visita al Perú.

Los integrantes de BTS también tuvieron acercamientos con la cultura peruana durante su estadía. La agrupación recibió productos representativos del país, entre ellos artesanías, café, chocolates y pisco, como parte de una entrega vinculada a la promoción de la identidad nacional.

Por ahora, la visita de Jimin y V a Machu Picchu quedó pendiente. El relato del integrante de BTS confirmó que ambos habían conversado sobre viajar juntos, pero sus compromisos y la falta de tiempo impidieron concretar el plan durante su paso por el Perú.