Army trabajó como agente de seguridad en concierto de BTS para poder verlos y Jimin la saludó: "Me sonrió"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una fan de BTS vivió una de las experiencias más emocionantes de su vida al pasar de llorar por no poder asistir al primer concierto del grupo surcoreano en Lima a trabajar como personal de seguridad durante dos de sus tres presentaciones. Después de siete años esperando ese momento, estuvo a centímetros de sus ídolos y no pudo contener las lágrimas al escuchar su canción favorita.

La historia de Alexandra y BTS

La historia fue compartida por la propia ARMY a través de una publicación en redes sociales, donde relató cómo cambió su situación en apenas dos días. El miércoles, la joven lamentaba no tener la posibilidad de ver a BTS en vivo; sin embargo, el viernes consiguió una oportunidad inesperada que le permitió presenciar de cerca el espectáculo y encontrarse con los siete integrantes.

Como parte del personal de seguridad, la fan tuvo una ubicación privilegiada y pudo observar a los artistas a escasos centímetros de distancia. Además, aseguró que hizo contacto visual con todos ellos, una experiencia que superó cualquier expectativa después de tantos años de espera. Lo que inicialmente parecía un sueño imposible terminó convirtiéndose en un recuerdo que difícilmente olvidará.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Jimin se percató de que estaba llorando. Según contó, el integrante de BTS le habló y le sonrió, un gesto que intensificó su emoción. La joven no pudo evitar derramar más lágrimas al encontrarse frente a uno de sus artistas favoritos, mientras todavía intentaba asimilar todo lo que estaba viviendo.

Una canción que marcó su vida

La música también tuvo un papel especial en su historia. La ARMY explicó que We Are Bulletproof: The Eternal era la canción que escuchaba mientras lloraba durante sus jornadas de trabajo, convencida de que nunca llegaría a ver al grupo en persona. Por eso, escucharla durante esta experiencia tuvo un significado especial y la llevó a sentir que aquel momento estaba destinado a suceder.

"Un miércoles llorando por no ir al primer concierto y un viernes siendo seguridad de las personas que salvaron mi vida", escribió al recordar el giro inesperado de su historia. Asimismo, agradeció a su madre y a las demás seguidoras por acompañarla y mostrarle su apoyo durante esos días tan significativos.

Finalmente, la joven dedicó un mensaje a BTS por el apoyo emocional que encontró en su música durante momentos difíciles, cuando sentía que había perdido las razones para seguir adelante. Su testimonio conmovió por mostrar cómo una oportunidad inesperada puede transformar la tristeza en felicidad y recordó a otras fanáticas la importancia de mantener vivos sus sueños, incluso cuando parecen imposibles de alcanzar.