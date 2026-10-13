BTS en Chile: ¿peligran conciertos tras la alerta roja por tormentas y lluvias intensas? Esto se sabe

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las condiciones meteorológicas en la capital chilena dieron un giro drástico en las últimas horas, obligando al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) a declarar la alerta roja en la Región Metropolitana.

El evento climático, caracterizado por precipitaciones intensas en cortos periodos, caída masiva de granizo y tormentas eléctricas, ha provocado anegamientos en arterias principales, problemas en el transporte público y cortes de energía eléctrica en diversas comunas, alterando la rutina de la ciudad en plena antesala de una de las semanas más esperadas por los fanáticos del K-pop.

Incertidumbre por los conciertos de BTS

Como era de esperarse, el impacto de la tormenta se trasladó de inmediato al ecosistema digital. En diversas redes sociales, miles de usuarios compartieron registros audiovisuales de los alrededores del Estadio Nacional, mostrando calles inundadas y cielos completamente cerrados.

La preocupación de la ARMY creció exponencialmente ante el temor de que las condiciones del recinto o los riesgos asociados a la tormenta eléctrica impidieran el desarrollo normal del espectáculo musical, convirtiendo las redes en un hervidor de especulaciones sobre una posible cancelación o reprogramación.

El Estadio Nacional de Santiago, Chile, ya está listo para los conciertos de BTS 🇨🇱🫶🏻 esperemos que el clima esté mejor para estos días 🕯#BTS_WORLDTOUR_ARİRANG #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_SANTIAGO pic.twitter.com/cu0MR3ZSXJ — Nicolle - VI A BTS EN L.A ⟭⟬⁷ ⊚⊝⊜ (@nm9711) October 13, 2026

La postura oficial: inspección técnica y el futuro del evento

Ante el creciente clima de especulación, las autoridades locales salieron a poner paños fríos a la situación. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó que se mantuvo en contacto directo con la productora a cargo del evento masivo para evaluar el estado de las instalaciones.

Tras una rigurosa inspección técnica llevada a cabo por los equipos municipales, se constató que el Estadio Nacional no sufrió daños estructurales a causa del temporal. Con este panorama verificado, el edil descartó tajantemente la suspensión del primer concierto, llevando tranquilidad a los asistentes, sumado a que pronósticos no anticiparon lluvias para las fechas.

🤔 ¿Están las condiciones para el concierto de BTS en el Estadio Nacional? Esto nos dijo el alcalde de Ñunoa, Sebastián Sichel.



📱Más detalles en https://t.co/7tA7H9iSC2 pic.twitter.com/xJ57HhwpUs — 24 Horas (@24HorasTVN) October 13, 2026

Recomendaciones clave para los asistentes bajo lluvia

Con el concierto confirmado y el recinto en condiciones óptimas, la atención se desplaza hacia las medidas de autocuidado necesarias para enfrentar los rezagos del temporal. De acuerdo con las guías de utilidad pública difundidas por autoridades y medios locales, los asistentes deben tener en cuenta diversas recomendaciones.

Indumentaria impermeable: Se aconseja el uso de ponchos o capas de agua, evitando los paraguas tradicionales, pero pudiendo usar otros más pequeños.

Se aconseja el uso de ponchos o capas de agua, evitando los paraguas tradicionales, pero pudiendo usar otros más pequeños. Calzado adecuado: Privilegiar zapatos cerrados, cómodos y resistentes al lodo o humedad, considerando las esperas al aire libre previas al ingreso.

Privilegiar zapatos cerrados, cómodos y resistentes al lodo o humedad, considerando las esperas al aire libre previas al ingreso. Planificación en los traslados: Salir con antelación debido a la congestión vehicular y los posibles retrasos en el sistema de transporte público.

Salir con antelación debido a la congestión vehicular y los posibles retrasos en el sistema de transporte público. Sistema de capas en la ropa: Vestir prendas abrigadoras pero flexibles para contrarrestar el descenso de temperatura.

La emergencia climática puso en vilo a los seguidores de BTS en Chile, transformando las horas previas al concierto en un momento de alta tensión. Sin embargo, la confirmación de las autoridades municipales y los pronósticos alentadores han despejado las dudas, garantizando que la gran fiesta ARMY se llevará a cabo conforme a lo planeado pese a los embates de la naturaleza.