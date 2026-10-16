Diputado fujimorista Arturo Alegría cuestiona la postura de la oposición dentro del actual trabajo en el Parlamento

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Arturo Alegría, integrante de la bancada de Fuerza Popular, cuestionó duramente a los sectores de la oposición presentes en el Congreso de la República. El legislador señaló que existen acciones deliberadas para interrumpir la gestión del actual Gobierno.

Asimismo, Alegría abordó temas como la percepción sobre el 'autoritarismo', en referencia a lo dicho por su compañera de bancada Martha Moyano, y sobre los recientes resultados de la encuesta de Ipsos, que reflejan una desaprobación del 49% respecto a la gestión de la presidenta Fujimori

Menciona que oposición busca 'obstaculizar' al gobierno

El congresista Alegría denunció que el bloque de Juntos por el Perú intenta frenar las iniciativas del Ejecutivo. Esta postura, según el legislador, se observa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, afectando directamente el desarrollo de la gestión pública.

"Nuevamente este bloque de Juntos por el Perú, tanto en diputados como en senadores, tienen una clara misión, y es obstaculizar, interrumpir, interferir en cualquier acción que quiera realizar el gobierno de la presidenta Fujimori", dijo el diputado.

Alegría enfatizó que esta manera de actuar impide que el país avance en sus objetivos trazados. El legislador sostiene que los parlamentarios opositores mantienen una visión obstruccionista y sesgada, la cual considera perjudicial para la estabilidad política y el trabajo parlamentario necesario actualmente.

"Creo que esa oposición tan obstruccionista, tan sesgada frente a las facultades, no le hacen nada bien a la política peruana", dijo Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular

'Orden' y 'disciplina' en comisiones

El congresista alega que la conducción de las sesiones, como la Comisión de Constitución, requiere firmeza para garantizar el respeto. Según el parlamentario, aplicar medidas correctivas 'forma parte del liderazgo' necesario para evitar el desorden durante los debates legislativos internos.

"No es que uno deba ser autoriario o no, uno tiene que imponer el liderazgo, la presidencia tiene la posibilidad de quitarte el micro, de decir, señor, usted entre en orden, compórtese adecuadamente. Esa es una decisión que lo que busca finalmente es que la disciplina y el orden impere en una comisión", dijo Alegría.

El legislador menciona que confía en que, al conocerse los avances en seguridad y el manejo del fenómeno del Niño, la desaprobación ciudadana disminuirá. Asegura que el trabajo realizado permitirá que la población respalde las gestiones gubernamentales en los próximos meses, mejorando la confianza en el mandato de la presidenta Fujimori.