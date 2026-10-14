Fernando Tuesta Soldevilla opina sobre caída de respaldo de Keiko Fujimori: "La gente no ve cambios"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La aprobación de Keiko Fujimori cayó a 28,3 % en octubre, luego de registrar 42,8 % el mes anterior. Frente a estos resultados, el analista político Fernando Tuesta Soldevilla sostuvo que la mandataria no cuenta con una base sólida de votantes que mantenga su respaldo y señaló que la ciudadanía no percibe cambios concretos frente a los principales problemas del país, como la corrupción y la inseguridad ciudadana.

Tuesta cuestiona la falta de respaldo sostenido a Keiko Fujimori

Para Fernando Tuesta Soldevilla, el respaldo que obtuvo Keiko Fujimori durante las elecciones no representa necesariamente un apoyo permanente a su gestión presidencial. El analista explicó que parte de los votos conseguidos en la segunda vuelta respondió a un reacomodo electoral y no a una identificación duradera con la mandataria.

"El apoyo de Keiko Fujimori fue de 17 % en primera vuelta. En la segunda vuelta solo fue un reacomodo, pero no hay un compromiso, no hay un apoyo, digamos, de un votante fiel porque no lo es", manifestó.

Esta situación se refleja en los resultados de la reciente encuesta de Bloomberg, que muestran una reducción de 14,5 puntos porcentuales en la aprobación presidencial. En el mismo periodo, la desaprobación de Fujimori aumentó de 40,3 % a 53,6 %, por lo que más de la mitad de los encuestados expresó una evaluación negativa de su gestión.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, indicó que la presidenta Keiko Fujimori no cuenta con el respaldo de un votante fiel, tras la última encuesta de Bloomberg que señala que solo un 28 % aprueba su gestión.... pic.twitter.com/aDOwJeZyKH — Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2026

Corrupción e inseguridad siguen entre los problemas del país

Tuesta también señaló que los gobiernos peruanos deben enfrentar dificultades que se mantienen durante varios años, además de los problemas que surgen durante sus propias administraciones. Además, según explicó, contribuye al desgaste de las autoridades y a que la desaprobación supere sus niveles de aprobación.

"Los problemas son los mismos de hace mucho tiempo: el problema de corrupción, el problema de inseguridad ciudadana como los principales", sostuvo.

El analista remarcó que los anuncios oficiales no siempre se traducen en resultados que la población pueda reconocer en su vida cotidiana. Por ello, consideró importante distinguir entre los discursos de las autoridades y las acciones que efectivamente se llevan a cabo para responder a las demandas ciudadanas.

"Una cosa son los discursos y otra cosa son las prácticas reales que la gente siente que, por lo menos hasta ahora, eso no es efectivo", afirmó.

De acuerdo con Tuesta, los gobiernos recientes han tenido que cargar tanto con los problemas heredados como con las dificultades generadas durante sus propias gestiones. En ese escenario, la percepción ciudadana sobre los resultados obtenidos se convierte en un factor relevante para comprender los cambios en la aprobación presidencial.