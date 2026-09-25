Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de BTS a México en 2027

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras reunirse con el presidente de Corea del Sur en el Palacio Nacional, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un diálogo en el que llegó a acuerdos que dieron con la confirmación de la banda BTS al país extranjero en 2027.

Claudia Sheinbaum confirma llegada de BTS a México

La presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió con el gobernante de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y durante una conferencia conjunta confirmó el regreso de BTS a México en 2027.

"Esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027, quiero comentarles uno de los proyectos del que fuimos informados hoy es que se establezca un centro de cultura k-pop, de música y otras actividades artísticas y culturales, así como la posibilidad de un instituto de cultura de México en la República de Corea", expresó la presidenta.

El encuentro forma parte de la visita de Estado de tres días del mandatario surcoreano a México, la primera de un presidente de Corea del Sur al país desde 2010. Ambos gobiernos buscan fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación.

"El día de hoy sostuvimos un encuentro muy productivo y cordial con el presidente Lee Jae-myung. Este año conmemoramos 64 años de relaciones diplomáticas entre México y la República de Corea", destacó la mandataria.

Asimismo, en la agenda se desarrollaron temas como comercio, inversiones, energía, inteligencia artificial, tecnología digital, industria aeroespacial, defensa, educación y cultura. También se prevé la firma de acuerdos para impulsar la cooperación entre ambas naciones.

Estrechamos las relaciones entre la República de Corea y México. pic.twitter.com/qyd51htNw3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 24, 2026

¿Cuándo llega BTS a Perú?

La banda surcoreana llegará al país para presentarse en tres fechas programadas para el 7,9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira 'ARIRANG'. donde se espera recibir aproximadamente 53 mil asistentes por jornada.

No obstante, la situación del concierto de BTS presenta preocupación en los seguidores, luego que se cancelara la presentación de Robbie Williams destinada para el 24 de septiembre en Arena 1 por deficiencias en las vías de evacuación.

Una eventual cancelación no ha sido confirmada, pero los vecinos de la zona, solicitaron a la Municipalidad de Lima y Defensa Civil realicen las pruebas correspondientes del local y adoptar acciones que permitan garantizar rutas de evacuación, seguridad y condiciones apropiadas para los asistentes y habitantes de la zona.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de la banda surcoreana BTS a México para el 2027 luego de reunirse con el mandatario de corea del Sur, Lee Jae-myung.