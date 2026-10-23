Donald Trump afirma que tiene derecho a un tercer mandato: desliza que hubo fraude electoral en 2020

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a generar controversia luego de afirmar de que tiene derecho a un tercer mandato, pese a que la Constitución lo prohíbe. El inquilino de la Casa Blanca deslizó que fue víctima de una "trampa" en las elecciones del 2020.

Donald Trump busca un tercer mandato presidencial

Durante un acto de campaña para las elecciones intermedias de noviembre, desarrollado en Sioux City, Iowa, el mandatario republicano aseguró que tiene derecho a gobernar por tercera vez Estados Unidos debido a que considera que sufrió una "trampa" insistiendo que ganó en 2016, 2020 y 2024 y que por ello podría volver a postular una vez más.

En ese sentido, en su alocución Trump expresó: "Nos hicieron trampa en la segunda porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez".

Las declaraciones surgen en un contexto de alta tensión política, a pocas semanas de que se lleven a cabo las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, en las que el el Partido Republicano busca mantener el Congreso.

Cabe indicar que no es la primera vez que el jefe de Estado de Estados Unidos insiste en la narrativa de un fraude electoral, por el contrario, ha sido reiterativa desde el fin de su primer mandato y hasta la actualidad continúa siendo el tono de sus mítines y comparecencias.

Sin embargo, la enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951, establece de manera explícita que ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces.

🇺🇸 🗳️"Creo que tengo derecho": Trump sobre la posibilidad de postularse para un tercer mandato https://t.co/JVmiyuGgRY — RT en Español (@ActualidadRT) October 23, 2026

¿Hay pruebas de fraude en las elecciones presidenciales 2020?

Las afirmaciones de Donald Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales 2020 han sido objeto de múltiples revisiones judiciales, auditorías y análisis por parte de organismos independientes.

Vale señalar que hasta la fecha no se han encontrado pruebas de fraude generalizado o manipulación de votos que hayan alterado el resultado oficial. En ese sentido, instituciones como FactCheck.org y diversas cortes federales han concluido que las elecciones han sido fidedignas y que los resultados reflejan la voluntad de los votantes.

Pese a ello, Donald Trump, y un sector de sus seguidores continúan sosteniendo que existió fraude y lo exponen como parte de su discurso político.

En conclusión, una vez más el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin realizado en Iowa afirmó que tiene derecho a postular nuevamente a la presidencia de la nación norteamericana argumentado que existió fraude electoral en su contra en 2020.