ERM 2026: Defensoría del Pueblo presenta informe preliminar y descarta que hubo fraude electoral

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Defensoría del Pueblo presentó su informe preliminar de supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Durante la ceremonia, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que no existen elementos suficientes para afirmar que haya ocurrido fraude electoral, destacando que el proceso comicial se desarrolló en el marco de la legalidad y la transparencia en las distintas regiones del país.

Transparencia en el proceso comicial y ausentismo electoral

El titular del organismo defensorial expuso los principales hallazgos de la jornada de supervisión desplegada a nivel nacional, abordando tanto la participación ciudadana como las garantías del sistema comicial. En ese marco, precisó los datos recabados por los comisionados sobre la asistencia a las urnas y la integridad del escrutinio.

"La tasa de ausentismo en este presente proceso electoral hubiéramos querido que sea menor pero la proyección que se da es del 24.5% (...) no existen elementos que puedan conducir a determinar algún tipo de fraude electoral", señaló.

De esta manera, la entidad reafirmó la validez de los resultados emitidos por los organismos electorales tras el monitoreo directo en los centros de votación. Asimismo, se indicó que los incidentes reportados durante el desarrollo de los comicios correspondieron a hechos aislados que no alteraron la voluntad popular.

Defensoría del Pueblo evalúa jornada y monitoreo defensorial a nivel nacional

En el análisis del desarrollo de la contienda, la entidad detalló el despliegue operativo realizado para verificar el cumplimiento de los derechos políticos de los votantes y el correcto funcionamiento de las mesas de sufragio. Los comisionados corroboraron la presencia activa de los personeros de las agrupaciones políticas y el trabajo técnico de los miembros de mesa durante la jornada.

Por otro lado, la institución enfatizó que la presencia de supervisores en los locales de votación de todo el territorio nacional permitió absolver consultas de los electores de manera inmediata. Esta labor de campo contribuyó a resolver inconvenientes logísticos menores sin que se viera interrumpido el normal flujo de votación ni la transparencia del escrutinio final.

Finalmente, la institución instó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a respetar los canales oficiales de proclamación de resultados emitidos por las autoridades competentes. Del mismo modo, hizo un llamado a mantener la tranquilidad social mientras concluye el cómputo oficial de los votos en todas las circunscripciones.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ratificó su firme compromiso de continuar vigilante durante las etapas finales del proceso comicial, acompañando la labor de los organismos electorales hasta la entrega oficial de credenciales y la proclamación definitiva de las autoridades electas para el periodo municipal y regional.