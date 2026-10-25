Donald Trump espera que María Corina Machado esté a salvo tras volver a Venezuela: "Es una mujer muy agradable"

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela, después de casi diez meses fuera del país. El mandatario expresó su deseo de que la dirigente opositora esté a salvo, mientras ella reapareció públicamente ante sus seguidores.

Trump se pronuncia sobre el regreso de la opositora

El presidente de los Estados Unidos habló con periodistas en Washington y destacó su relación con la dirigente venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Sin ofrecer mayores detalles sobre su retorno, manifestó su preocupación por la seguridad de Machado.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", indicó.

President Trump on María Corina Machado returning to Venezuela: "I think she's a very nice woman. She gave me her Nobel prize, so how can I say anything else?" pic.twitter.com/d0OYwjQn0q — CSPAN (@cspan) October 25, 2026

Asimismo, expresó su preocupación por el país llanero . Sin profundizar en las circunstancias del retorno de Machado, el mandatario aseguró que su administración estaba obteniendo buenos resultados en Venezuela.

"Nos está yendo muy bien en Venezuela", señaló.

El mandatario no explicó si el Gobierno estadounidense participó en el regreso de la dirigente opositora ni proporcionó información sobre las condiciones de su llegada. Hasta este domingo, tampoco se habían divulgado públicamente todos los detalles del recorrido que realizó para volver a territorio venezolano.

María Corina Machado reaparece en una iglesia de Venezuela

Tras regresar a su país, la dirigente reapareció en medio de una celebración religiosa en Santa Rosa, localidad del estado Lara. Machado fue recibida por simpatizantes de Vente Venezuela, su organización política, quienes se acercaron para saludarla.

El regreso de Machado ya había sido anunciado por la red social X. Su mensaje estuvo dirigido a sus seguidores, donde confirmaba su retorno a Venezuela, además de anunciar que su actividad continuaba fuera del territorio llanero.

Como se recuerda, la opositora salió de Venezuela en diciembre del 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Desde entonces, permaneció fuera del país y desarrolló parte de sus actividades políticas en el extranjero, en medio de las tensiones relacionadas con las elecciones presidenciales del 2024.

María Corina Machado volvió a Venezuela tras diez meses.

El retorno de la opositora ocurre en un escenario político marcado por las negociaciones sobre el futuro de Venezuela y la participación de Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones de Trump no precisaron qué papel desempeñará Washington ante la presencia de la dirigente en el país.

El mandatario estadounidense manifestó que espera que Machado esté a salvo tras el regreso de la opositora venezolana. y recordó la entrega de la medalla del Nobel, mientras ella reapareció ante sus seguidores.