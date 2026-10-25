María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi diez meses fuera

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela luego de permanecer casi diez meses fuera del país y tras superar varios intentos de retorno. Como se sabe, la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz ya se encuentra en territorio venezolano, en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.

Este hecho marca un nuevo paso en la transición política tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero. Cabe mencionar que el retorno se logró mediante una operación diplomática desarrollada durante las últimas semanas con la participación de varios países y sin la oposición de la Casa Blanca, según informó el diario ABC.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Trump y los tres intentos desde Panamá

El retorno de la dirigente opositora se concretó tras meses de tensiones con la Administración de Donald Trump y diversas trabas logísticas y diplomáticas. En esa línea, hace dos semanas, el periódico ABC consultó directamente al presidente Donald Trump sobre las dificultades de María Corina Machado para entrar a Venezuela, a lo que el mandatario respondió que "todo iba a salir bien."

Para ese momento, las gestiones diplomáticas que permitieron su ingreso ya estaban en marcha bajo el conocimiento de Washington, que supervisa las negociaciones políticas y económicas desde la operación militar de enero. No obstante, el camino previo incluyó varios problemas para la líder opositora, quien en septiembre realizó tres intentos en veinticuatro horas desde Panamá sin lograr entrar a su país.

Ante ello, la imposibilidad de regresar había generado malestar entre los seguidores de María Corina Machado durante las últimas semanas. Estos sectores consideraban contradictorio que Estados Unidos hubiera apartado a Nicolás Maduro del poder mientras la representante de la oposición seguía fuera del territorio venezolano.

Retorno tras diez meses

Las negociaciones con Delcy Rodríguez

La presencia física de María Corina Machado en Venezuela modifica el escenario de la transición. Actualmente, la Casa Blanca mantiene conversaciones directas con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez para reorganizar las instituciones, renovar el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, y fijar las condiciones de los futuros comicios.

Como se sabe, la dirigente había expresado sus reservas frente a este proceso de diálogo. Por ello, su retorno busca recuperar la iniciativa política desde el interior del país, empezando con un acto en el santuario de la Divina Pastora, un centro de peregrinación en Barquisimeto.

Finalmente, aún quedan por conocerse los detalles sobre las garantías de seguridad de la política. Asimismo, está por determinarse cuál será la reacción del Gobierno interino de Delcy Rodríguez y de los sectores del chavismo que conservan el control de los organismos de seguridad del Estado.