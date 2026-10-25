Donald Trump se manifiesta sobre las elecciones en Brasil: "Estamos observando"

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó, este domingo desde Washington, señalar a qué candidato respalda la Casa Blanca en las elecciones de Brasil. Ante las consultas realizadas por la prensa sobre los comicios.

En esa línea, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil se desarrolla hoy con normalidad a pesar de las lluvias registradas en varias regiones del territorio. Durante esta jornada, los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado entre los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Trump sobre se está acompanhando a eleição no segundo turno no Brasil e se vai endossar algum candidato: "Eu não quero entrar nisso, mas estamos acompanhando." pic.twitter.com/mehJxwD7m8 — Ponto X (@O_PontoX) October 25, 2026

Trump sobre la segunda vuelta presidencial

La postura de reserva de la administración estadounidense frente a los comicios brasileños se mantuvo firme durante las declaraciones dominicales en Washington. Consultado por los medios de comunicación sobre el respaldo de su gobierno, el jefe de Estado resumió su posición en una frase.

"Estamos observando", dijo Donald Trump.

Cabe mencionar que antes de la primera vuelta el gobernante indicó que vigilaba el proceso "muy de cerca" sin inclinarse por ningún postulante. "Brasil es un país muy importante. El pueblo brasileño es fantástico. Estas son unas elecciones muy importantes", dijo Donald Trump en aquella oportunidad.

No obstante, luego de realizarse la primera ronda electoral, el mandatario calificó como una "gran victoria" la diferencia de dos puntos que el candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro obtuvo sobre Luiz Inácio Lula da Silva, además de anticipar un balotaje con un marcador "muy reñido".

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️| En entrevista con Exitosa, el internacionalista Carlos Novoa se refirió sobre la segunda vuelta presidencial en Brasil que hoy se disputan Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En ese sentido, indicó que si el derechista gana la presidencia se habrá ratificado una influencia desde Estados Unidos. No obstante, un triunfo del actual mandatario brasileño le servirá para hacerle contrapeso a la gestión de Donald Trump. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también ¿Meta perjudica a Lula Da Silva? Acusan a la plataforma de favorecer a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta October 25, 2026

Bolsonaro toma ventaja frente a Lula en el extranjero

Ante ello, el reporte oficial sobre el sufragio en el exterior detalló que la primera mesa de votación inició sus actividades en Nueva Zelanda durante la tarde del sábado, mientras que el cierre de la última mesa está programado aproximadamente a las 21:00 horas en Canadá.

En ese contexto, Flávio Bolsonaro lideró las preferencias en Grecia (54,95%), Sudáfrica (57,92%), Mozambique (52%), Catar (55,08%), Emiratos Árabes Unidos (54,56%), Tailandia (51,72%), Indonesia (60,53%), Hong Kong (51,15%), Taiwán (58,04%), Malasia (51,76%), Filipinas (59,09%) y Japón (80,08%).

Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el primer lugar en Finlandia (74,83%), Estonia (82,90%), Chipre (53,70%), Jordania (90,51%), Siria (90,60%), Kuwait (78,48%), Arabia Saudita (61,25%), Egipto (78,95%), Kenia (64,44%), China (73,67%), Singapur (63,77%), Corea del Sur (64,35%), Australia (63,46%) y Nueva Zelanda (80,54%).