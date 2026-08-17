Canciller Espá confía que la cooperación con Estados Unidos reforzará la respuesta ante El Niño

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Canciller Carlos Espá afirmó que la alianza entre el Perú y los Estados Unidos debe transformarse en resultados tangibles para proteger a las poblaciones más vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. Dicha declaración se dio durante un encuentro clave en Miami con representantes del Comando Sur, los departamentos de Estado y de Guerra, y la sociedad civil estadounidense.

Evaluación de medidas preventivas y articulación bilateral

La cita institucional permitió evaluar de manera exhaustiva las principales medidas de prevención y respuesta diseñadas para mitigar el impacto de este fenómeno socioambiental en el territorio nacional. En el encuentro participaron el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, junto al subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado, Luis F. Méndez, entre otros altos mandos norteamericanos.

Por la parte peruana, la delegación técnica estuvo integrada por funcionarios clave de diversos sectores de la administración pública. Entre ellos destacó el director general del Desarrollo Agrícola y Agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Alberto Maurer, quien expuso detalladamente los principales desafíos estructurales del país ante la emergencia.

Durante su intervención oficial, el Canciller Espá enfatizó el valor estratégico que representa la asistencia técnica y logística internacional en momentos de crisis. El titular de la Cancillería sostuvo que el Gobierno peruano valorará enormemente la cooperación de los Estados Unidos para mejorar la capacidad de respuesta eficaz, resguardar a las comunidades y reducir el costo humano.

Asistencia internacional y la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo

Asimismo, el diplomático peruano indicó que unir esfuerzos multinacionales permitirá fortalecer las labores de preparación previa frente a cualquier desastre de gran magnitud. Explicó que esta articulación garantiza que una eventual ayuda humanitaria o técnica llegue a las comunidades afectadas de manera rápida, oportuna y eficaz cuando se presenten contingencias.

Espá complementó su postura señalando la relevancia de la solidaridad entre naciones cuando la escala del desastre amenaza las capacidades logísticas internas de un país. Remarcó que el trabajo conjunto con potencias aliadas permite marcar una diferencia real en favor de los ciudadanos más expuestos a los embates de la naturaleza.

Finalmente, Carlos Espá recordó que, en línea con la Alerta de Niño Costero que mantiene vigente el Perú, se creó formalmente la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño. Dicho organismo liderará las políticas preventivas para el periodo 2026 y 2027, mientras que las misiones diplomáticas peruana ya tienen instrucciones de identificar donantes estratégicos en el exterior.