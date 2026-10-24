Dos fuertes SISMOS de magnitudes 6.9 y 6.3 sacudieron las costas de Vanuatu: ¿se activa alerta de tsunami en Perú?

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos fuertes sismos de magnitudes 6.9 y 6.3 remecieron las costas de Vanuatu, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Conoce si este movimiento telúrico en el país ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', genera o no una alerta de tsunami en Perú.

Sismo de 6.9 sacudió Vanuatu, en el océano Pacífico Sur

El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó los dos movimientos telúricos reportados en el mar. De acuerdo al último reporte de la institución, inicialmente se informó de un fuerte sismo de magnitud preliminar de 7.2 a las 2:31 (hora UTC) de este sábado 24 de octubre; sin embargo, posteriormente se precisó que la cifra fue de 6.9.

Este primer sismo de magnitud 6.9 se registró a 197 kilómetros al oeste-noroeste de Port-Olry, una localidad de la isla de Espíritu Santo, perteneciente al archipiélago de Vanuatu. La profundidad del hipocentro, estimada en 10 kilómetros, fue uno de los elementos más relevantes de la emergencia.

Debido a la intensidad del movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis, con sede en Hawái, anunció que "es posible que se produzcan olas de tsunami peligrosas en las costas situadas a menos de 300 km del epicentro del temblor, en el Pacífico Sur.

Réplica de magnitud 6.3 generó preocupación

El primer remezón en Vanuatu no fue un episodio aislado. Apenas cuatro minutos y medio después, los instrumentos del USGS detectaron otro fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.3 en la misma región, aproximadamente a 170 kilómetros al noroeste de Port-Olry.

Los análisis preliminares indican que el doble sismo tuvo su origen en un mecanismo de falla normal oblicua, característico de la intensa actividad tectónica en esta área insular del Pacífico. Hasta el momento, no se han reportado víctimas o daños de gravedad debido a esos dos sismos de magnitudes 6.9 y 6.3.

Reporte de sismos en Vanuatu.

¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

Como se sabe, Vanuatu, formado por más de ochenta islas, se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde los terremotos de magnitud moderada o fuerte son frecuentes, por lo cual, países que forman parte de ese anillo realizan un monitoreo constante de las actividades sísmicas.

Uno de ellos es Perú. En ese sentido, a través de su cuenta oficial de X, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, precisó que los dos fuertes sismos en Vanuatu registrados este sábado 24 de octubre, no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoLejano INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 23-10-26 21:31:53 Magnitud: 7.2 Mw Referencia: 200 km W of Sola, Vanuatu Profundidad: 10.00 km Fuente: USGS https://t.co/ow1TWvF0Hc — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 24, 2026

Recomendaciones ante un temblor en Perú

Como se sabe, nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) compartió algunos consejos para estar preparados ante este tipo de emergencias, entre ellos:

Cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más.

Ubica las zonas seguras para protegerte.

para protegerte. Mantén la calma y pon en práctica el plan de evacuación.

y pon en práctica el plan de evacuación. Evita hacer llamadas porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda utilizar mensajes de texto.

porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda Mantente informado por radio y sigue las recomendaciones de las autoridades.

Los sismos de magnitudes 6.9 y 6.3 registrados en Vanuatu hoy, sábado 24 de octubre (hora UTC), generaron una advertencia inicial para zonas cercanas al epicentro, pero la Marina de Guerra del Perú indicó que el evento no genera tsunami en el litoral peruano.