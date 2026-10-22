Ecuador: detienen a Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, por presunto lavado de activos

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía Nacional de Ecuador ejecutó la detención de la excandidata presidencial de izquierda Luisa González bajo el presunto delito de lavado de activos, enmarcado en una investigación sobre supuestas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante su campaña del año 2023.

La Fiscalía General del Estado indicó que indaga inconsistencias detectadas en los aportes económicos y en la justificación del origen lícito de los recursos utilizados en dichos comicios, donde compitió directamente frente al actual mandatario Daniel Noboa.

Las autoridades fiscales no han precisado todavía si esta nueva indagatoria guarda una relación directa con los allanamientos previos realizados a principios de año, los cuales apuntaban a indagar posibles transferencias monetarias irregulares provenientes desde el exterior hacia la estructura partidaria de la organización política opositora.

Reacción del correísmo y denuncias de persecución política

Ante la captura de la principal lideresa de su agrupación, el movimiento Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa, emitió un pronunciamiento de fuerte rechazo y calificó la medida como un acto de persecución sistemática y un secuestro arbitrario ejecutado por el gobierno de turno.

Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento opositor, exigió la liberación inmediata de la dirigente política y anunció diversas movilizaciones sociales en protesta por lo que consideran un grave quiebre institucional y democrático en el país.

Asimismo, la dirigencia partidaria argumentó firmemente que el tema del financiamiento de campaña ya había sido juzgado y resuelto con anterioridad en las instancias del Tribunal Contencioso Electoral mediante el pago de las multas establecidas legalmente, por lo que consideran que esta nueva acción penal responde a motivaciones exclusivamente persecutorias y de bloqueo político electoral.

Obstáculos electorales y situación de otros líderes

Este acontecimiento judicial se produce en un momento de marcada tensión institucional, caracterizado por las crecientes restricciones impuestas a la participación democrática del principal bloque opositor.

A inicios del presente año, la agrupación sufrió una inhabilitación temporal derivada de indagaciones fiscales relacionadas con el mismo caso de lavado de activos, lo que impidió formalmente la inscripción legal de sus candidatos para las elecciones de alcaldes y prefectos programadas para el próximo mes de noviembre.

Con esta inesperada detención, González se suma formalmente a una extensa lista de rostros visibles del correísmo que actualmente enfrentan drásticos procesos judiciales en recintos penitenciarios de máxima seguridad, entre quienes figuran el exvicepresidente Jorge Glas y diversas autoridades municipales locales, profundizando la polarización política y el debate nacional sobre la independencia judicial.

La captura de Luisa González agudiza la crisis política en Ecuador, elevando la confrontación entre el oficialismo y el correísmo en vísperas de los próximos procesos electorales locales.