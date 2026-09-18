Trump veta a CNN, MS Now y Politico de la Casa Blanca y amenaza con incluir a otros medios

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que CNN, MS NOW y Politico no podrán acceder a la Casa Blanca, al acusarlos de difundir noticias falsas. La medida fue comunicada mediante Truth Social y posteriormente explicada por el mandatario ante periodistas presentes en Washington.

Trump anuncia veto contra tres medios

Según Reuters, Trump informó que la medida tendría efecto inmediato y señaló que las tres organizaciones habían publicado información que consideraba falsa sobre su administración. El mandatario también dejó abierta la posibilidad de ampliar la restricción hacia otros medios de comunicación estadounidenses.

Posteriormente, Trump fue consultado sobre las razones de su decisión durante una actividad realizada en el Despacho Oval. El presidente respondió que se debía a que consideraba que los medios involucrados difundían "fake news" y mencionó de manera específica la cobertura realizada por CNN, MS NOW y Politico.

El mandatario también sostuvo que podrían sumarse otros medios de comunicación a la restricción. Según Reuters, Trump afirmó que posteriormente anunciaría cuáles serían esas organizaciones, aunque no precisó en ese momento una lista adicional ni estableció un calendario para nuevas prohibiciones.

La medida genera nuevas dudas sobre el acceso

Según Reuters, Trump explicó que su decisión respondía a la cobertura acumulada de estos medios durante los últimos años y no a una única publicación. El presidente indicó que estaba cansado de leer y observar informaciones que, según su consideración, eran falsas.

Reuters también informó que CNN, MS NOW y Politico no habían sido retirados inmediatamente de la Casa Blanca después del anuncio presidencial. La situación dejaba pendiente conocer cómo se aplicaría formalmente la medida y qué procedimientos utilizaría la administración para restringir el acceso de sus periodistas.

Horas después, Trump volvió a referirse al asunto y afirmó que podría impedir el ingreso de otros medios de comunicación. Reuters reportó que el presidente declaró que quería evitar su presencia en sus espacios de trabajo y que la prohibición podría alcanzar una extensión mayor.

El anuncio ocurre en medio de una relación conflictiva entre la administración Trump y distintos medios de comunicación. La decisión conocida este viernes incorpora ahora a CNN, MS NOW y Politico entre las organizaciones afectadas por las restricciones anunciadas por el presidente estadounidense durante su actual mandato.

La situación también mantiene abierto el debate sobre el acceso de los periodistas a la Casa Blanca y las condiciones para cubrir las actividades presidenciales. Sin embargo, el anuncio inicial de Trump no detalló los procedimientos concretos que permitirían aplicar la prohibición anunciada.