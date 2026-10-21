Jugador brasileño acusa a Flávio Bolsonaro de quedarse con su isla privada en Río de Janeiro: "Se aprovecharon"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El futbolista brasileño Richarlison denunció públicamente al candidato a presidente Flávio Bolsonaro por presuntamente apropiarse de una isla privada en Angra dos Reis, ubicada en la Costa Verde de Río de Janeiro. Según el jugador del Tottenham, el terreno le pertenece tras una adquisición conjunta realizada durante la pandemia con socios.

El senador rechazó los señalamientos mediante sus abogados, quienes argumentaron la falta de documentación sobre la titularidad del inmueble. Ante ello, la defensa del político aseguró que las empresas vinculadas al deportista perdieron los litigios en todas las instancias judiciales, incluyendo una resolución definitiva del Tribunal en 2025.

La versión de Richarlison

El atacante detalló que la compra del terreno se gestionó entre 2020 y 2021 en sociedad con Alencar da Silveira Júnior, presidente del club América-MG, y Renato Velasco. Explicó que, tras negarse a vender la propiedad, se ejecutó una maniobra judicial.

"No quería venderle la isla y, entonces, esos tipos se aprovecharon de la situación en los tribunales. Estábamos tramitando el papeleo y decían que tardaría meses o incluso años en resolverse. Bolsonaro y este tal Willer Tomaz [su abogado] fueron allí y, en 24 horas, se apoderaron de la isla. Ahí es donde falló la justicia. Esos tipos se llevaron la isla sin gastar un centavo, que yo sepa. Yo gasté unos 10 millones de reales allí y no recibí nada", dijo Richarlison.

Cabe mencionar que el jugador instó a la Policía Federal a que investigue los hechos para recuperar los fondos invertidos en la compra. El objetivo es indagar el proceso legal mediante el cual la compañía vinculada al abogado Willer Tomaz obtuvo los derechos.

En esa línea, el deportista aseguró que, de concretarse la recuperación del capital, parte del monto será destinado al centro médico de su ciudad natal, Nova Venécia.

Richarlison responde a abogado de Bolsonaro

Los representantes legales de Bolsonaro desmintieron la acusación y fijaron un plazo de 72 horas para que el deportista presente una escritura pública, contrato de compraventa registrado o inscripción en la Superintendencia de Bienes Federales anterior a julio de 2022.

Ante ello, el jugador utilizó sus redes sociales para responder al reto de Willer Tomaz sobre la legalidad de la compra de su casa en Ilha Comprida. En su publicación, detalló que la adquisición del área se realizó en octubre de 2020 junto al ayudante Alencar.

"Hemos invertido alrededor de 10 millones de reales en pagos a ex inquilinos (R$4.660 millones), renovaciones y seguridad contra las INVASIONES. Compensamos a todos los antiguos residentes, con un acuerdo notarial, y el juez de Río de Janeiro validó nuestra posesión. Hicimos todo dentro de la ley", dijo Richarlison.

Mensaje de Richarlison

Cabe mencionar que el delantero denunció que su solicitud de regularización quedó estancada en el cajón del Gobierno Federal (SPU) durante 10 meses. Durante ese tiempo, acusó que el grupo de abogados revivió una empresa inactiva desde 2018 con socios fallecidos y engañó a una viuda de 78 años para tomar la isla.

Además, señaló que, tras ganar en el Tribunal de Angra dos Reis, la situación se revirtió cuando Willer contrató a un abogado hijo de un juez de la Corte Suprema, y que hoy la propiedad figura a nombre de la empresa WT Administration, presidida por una señora que confesó ser trabajadora doméstica.