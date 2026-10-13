EE.UU.: hombre muere y deja otros heridos tras salir disparado de montaña rusa en Georgia

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un día de recreación familiar terminó en luto en el estado de Georgia, Estados Unidos. Un hombre identificado por la policía como Hassan Jihad Ibn Kariem (42), residente de Atlanta, falleció tras sufrir un fatal accidente en la montaña rusa Goliath del parque temático Six Flags Over Georgia.

El suceso ocurrió la tarde del lunes, en una jornada en la que el recinto operaba con alta concurrencia debido a las celebraciones por el Día de Colón el 12 de octubre y las vacaciones escolares de otoño.

Víctima salió disparada e hirió a otros

De acuerdo con la información preliminar obtenida a través de entrevistas a testigos y empleados por parte de las autoridades, Kariem salió despedido de los vagones en pleno recorrido, impactó contra la estructura de la atracción y finalmente cayó sobre el techo de una casa embrujada situada debajo de las vías.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero la víctima fue encontrada inconsciente y sin signos vitales. Asimismo, el incidente dejó a varias personas lesionadas tras el impacto de los escombros y el frenado de emergencia.

Un muerto y cuatro heridos en una montaña rusa en el parque Six Flags Over de Georgiahttps://t.co/YgUGoPidw9 pic.twitter.com/Dd45gjBGLl — EL MUNDO (@elmundoes) October 13, 2026

La montaña rusa Goliath es una de las atracciones más potentes del parque, con un recorrido de 210 segundos que alcanza velocidades máximas de hasta 113 km/h y una altura cercana a los 60 metros. Testigos presenciales describieron momentos de profundo terror mientras los pasajeros eran evacuados de los vagones que habían quedado suspendidos en pendientes pronunciadas.

Cierres preventivos a nivel nacional

Como medida inmediata de precaución ante el trágico suceso, la corporación Six Flags anunció el cierre temporal de nueve montañas rusas repartidas en seis de sus parques temáticos en todo el país. En tanto, la atracción Goliath en Georgia permanecerá inhabilitada mientras avanzan las diligencias de inspección técnica.

Los detectives de la Unidad de Delitos Graves de la Policía del Condado de Cobb asumieron las investigaciones oficiales para esclarecer las causas exactas que permitieron que el pasajero se desprendiera de su asiento, sumándose a otros casos ocurridos apenas semanas antes con la 'X2', otra atracción de Six Flags en California, donde usuarios denunciaron lesiones vinculadas al sistema cerebral.

El fatídico accidente en Georgia ahora vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad y los mecanismos de sujeción en las grandes estructuras mecánicas de alta velocidad en Estados Unidos, mientras la comunidad local y los familiares exigen respuestas claras sobre las fallas que rodearon el caso.