Terremoto de magnitud 6.8 sacude HOY el océano Atlántico: ¿a qué hora ocurrió y genera alerta de tsunami?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte terremoto de magnitud 6,8 sacudió el océano Atlántico durante la mañana de este martes 13 de octubre de 2026. El movimiento fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que informó que el epicentro se localizó en la dorsal mesoatlántica central, una extensa estructura submarina caracterizada por su actividad tectónica.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo ocurrió a las 7:23 a. m., hora de Perú, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Sus coordenadas fueron 0,402 grados de latitud sur y 19,415 grados de longitud oeste, en una zona alejada de los principales centros poblados.

El evento también llamó la atención porque no fue el único movimiento de gran magnitud registrado en esa región durante la jornada. Horas antes, otro terremoto de magnitud 6.7 había sido reportado en las proximidades, lo que puso el foco en la actividad sísmica del Atlántico central.

Notable quake, preliminary info: M 6.8 - central Mid-Atlantic Ridge https://t.co/QrquTKLYDK — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 13, 2026

¿Dónde ocurrió el terremoto de magnitud 6,8?

Según el USGS, el epicentro se ubicó en la dorsal mesoatlántica central, una cordillera submarina que se extiende por miles de kilómetros a través del océano Atlántico. Esta estructura geológica se encuentra en una zona donde las placas tectónicas se separan progresivamente, lo que favorece la formación de nueva corteza oceánica y genera actividad sísmica.

El primer movimiento de magnitud 6.7 se registró a las 12:44 a. m., hora peruana, mientras que el terremoto de magnitud 6.8 ocurrió a las 7:23 a. m. Ambos tuvieron una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con los registros del organismo estadounidense.

Notable quake, preliminary info: M 6.7 - central Mid-Atlantic Ridge https://t.co/xD0tsybYsj — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 13, 2026

¿Hay alerta de tsunami tras el fuerte sismo?

El terremoto generó interrogantes sobre la posibilidad de que se produzca un tsunami debido a su magnitud y a que tuvo lugar bajo el océano. Sin embargo, la información consultada no confirma la emisión de una alerta activa por este fenómeno.

El USGS incluye en su reporte un apartado para consultar las advertencias relacionadas con tsunamis, cuya evaluación corresponde a los organismos de vigilancia competentes. Por ello, es importante revisar las actualizaciones oficiales antes de dar por confirmada una amenaza para las zonas costeras.

Además, no todos los terremotos submarinos provocan tsunamis. La posibilidad de que se genere uno depende de factores como el desplazamiento del fondo marino, el tipo de falla involucrada y las características del movimiento tectónico.

El terremoto de magnitud 6,9 registrado este martes en el Atlántico central destacó por su intensidad y por haber ocurrido después de otro movimiento fuerte en la misma zona.

Aunque el USGS reportó una baja probabilidad de víctimas y pérdidas económicas significativas, se recomienda seguir los reportes oficiales para conocer cualquier actualización sobre sus posibles efectos.