El Vaticano confirma que cirugía del papa León XIV fue exitosa: sumo pontífice fue operado de un nódulo pulmonar

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano informó que la operación del papa León XIV en la que se le extirparía un nódulo pulmonar ha concluído con éxito. La intervención quirúrgica se llevó a cabo este martes 13 en el hospital Gemelli en Roma.

Papa León XIV tuvo una operación exitosa

El mundo católico se encontraba expectante hoy debido a que el Santo Padre fue sometido a una cirugía luego de que en un rutina médica se le detectó un nódulo en uno de sus pulmones que según él mismo había señalado fue encontrado en una fase muy temprana.

Luego de horas de incertidumbre por conocer cuál era el resultado de la intervención médica del máximo representante de la Iglesia católica en el mundo, el Vaticano, a través de sus canales oficiales, informó que esta concluyó de manera satisfactoria .

"La cirugía del Papa León XIV para extirpar un «pequeño nódulo localizado» de su pulmón fue exitosa y ha regresado a su habitación en el Hospital Gemelli, según la Oficina de Prensa de la Santa Sede", se lee en una publicación de X (antes Twitter).

Mientras entraba al quirófano, fieles rezaron el rosario en el hospital Gemelli de Roma para que la operación del papa León XIV sea exitosa y finalmente ello terminó por ser así.

Vale recordar que, el pasado domingo, 11 de octubre, tras el rezo del tradicional Angelus, Robert Prevost, anunció que sería operado de un nódulo localizado en uno de sus pulmones lo que llamó la atención de manera inmediata a la comunidad católica mundial.

Pope Leo XIV's surgery to remove a "small, localized nodule" from his lung was successful and he has returned to his room in the Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. https://t.co/fWQ89xj6Xa — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

Seguridad y protección para el papa León XIV

Hay que mencionar que, la intervención del papa Léon XIV se llevó a cabo en el décimo piso del hospital Gemelli el cual fue aislado y cuyos accesos fueron sometidos a estrictos controles. En lo que respecta a la seguridad, esta estuvo a cargo de la Gendarmería Vaticana, la Policía italiana y el personal de vigilancia del centro sanitario.

De igual manera, se determinó reforzar las medidas de protección de la intimidad del papa. El acceso a los informes médicos, los análisis y las muestras biológicas estará especialmente restringido para evitar filtraciones de información sobre su estado de salud.

Después de horas de expectativa e incertidumbre, el Vaticano informó que la operación del papa León XIV en la que se le extirparía un nódulo pulmonar fue exitosa. La intervención quirúrgica se llevó a cabo este martes 13 en el hospital Gemelli en Roma.