Menor de 4 años murió tras ataque de pitbull en Buenos Aires: su madrina quedó detenida por homicidio culposo

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un niño de cuatro años murió tras sufrir el ataque de un perro pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, localidad del partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. El caso terminó con la detención de su madrina, de 31 años, investigada por homicidio culposo.

Cómo ocurrió el ataque del pitbull en Moreno

Según TN Noticias, el menor se encontraba bajo el cuidado de su madrina, una mujer de 31 años, cuando ocurrió el ataque. El hecho se registró en una vivienda de Francisco Álvarez, localidad del partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

La mujer habría salido de la casa para recoger a su hija, quien asistía a una clase de patín. Durante su ausencia, el niño habría quedado solo en el inmueble, donde se produjo el ataque del perro de raza pitbull.

Al regresar, la madrina habría encontrado al animal atacando al pequeño. La mujer quedó vinculada a la investigación por la muerte del menor, mientras las autoridades buscan establecer con precisión cómo ocurrió el episodio y cuáles fueron las circunstancias que permitieron que el niño quedara expuesto al ataque.

Otra de las versiones difundidas señala que el perro habría ingresado a la vivienda por un ventiluz. Sin embargo, este detalle forma parte de la reconstrucción periodística del caso y debe manejarse con cautela mientras no exista una confirmación oficial que permita establecer de manera definitiva cómo llegó el animal hasta el menor.

El perro fue trasladado a un centro veterinario.

Madrina quedó detenida mientras avanza la investigación

La madrina del niño, de 31 años, quedó detenida e imputada inicialmente por homicidio culposo tras la muerte del menor. Esta calificación está relacionada con una muerte que habría ocurrido por una conducta negligente o imprudente. Sin embargo, la imputación no representa una condena ni determina por sí sola la responsabilidad penal de la mujer.

La investigación está a cargo de la fiscal Carina Saucedo, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Morón, quien dispuso medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Entre las diligencias informadas figura la realización de una autopsia, procedimiento que permitirá determinar las causas de la muerte y aportar información relevante para la causa judicial.

El perro quedó bajo intervención de Zoonosis municipal, según las coberturas del caso. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades que correspondan. La muerte del niño de cuatro años en Moreno continúa bajo investigación, mientras su madrina permanece vinculada a la causa por homicidio culposo.