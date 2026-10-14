Estados Unidos retira las sanciones contra Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un nuevo paso dentro de la reconfiguración de las relaciones bilaterales, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó el retiro de Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Esta disposición dota al influyente líder chavista de la capacidad de volver a operar y acceder al sistema financiero estadounidense. La medida se alinea con el reconocimiento del Gobierno norteamericano hacia la administración encargada y forma parte de un plan estructurado en tres fases enfocado en la estabilización y la transición democrática en territorio venezolano.

Un giro en lazos bilaterales

Ambos hermanos, Delcy y Jorge Rodríguez, habían sido incluidos inicialmente en el régimen de sanciones del Tesoro estadouniden se en el año 2018. Mientras que a la actual presidenta encargada se le retiraron las restricciones en abril, la decisión actual recae directamente sobre el jefe del Legislativo. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial detallado al respecto.

El rol clave de Jorge Rodríguez en la política y la diplomacia

Desde su posición al frente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez ha asumido un papel central en los entendimientos recientes con Washington.

En los últimos meses, impulsó reformas legislativas de gran envergadura, tales como modificaciones a la ley de hidrocarburos orientadas a propiciar una mayor participación de corporaciones internacionales en proyectos energéticos— y encabeza la delegación del oficialismo en los procesos de diálogo con sectores de la oposición respaldados por la comunidad internacional.

Asimismo, su trayectoria incluye una intensa actividad negociadora: participó en las conversaciones con la oposición en años anteriores y condujo tratativas bilaterales con EE. UU. tanto en la administración de Joe Biden como en gestiones posteriores orientadas a acuerdos sobre intercambio de prisioneros, retorno de migrantes y extensiones de licencias petroleras.

No obstante, su gestión al frente del Parlamento también ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de organismos internacionales, que en el pasado señalaron la aprobación de normativas restrictivas para el espacio cívico.

El levantamiento de sanciones a Jorge Rodríguez representa un nuevo hito en el acercamiento diplomático y económico entre Washington y Caracas. Mientras la transición institucional avanza, este movimiento estratégico busca consolidar los puentes de diálogo y cooperación energética impulsados por la actual administración venezolana.