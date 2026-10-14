Donald Trump desea una pronta recuperación al papa León XIV: "Queremos expresarle nuestro cariño y nuestros mejores deseos"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió sus mejores deseos al papa León XIV, quien fuera detectado con cáncer pulmonar en la intervención llevada a cabo el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

Cabe precisar que, este no es el único mensaje proveniente desde Washington con referente al estado de salud del sumo pontífice. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente de aquel país, JD Vance, hicieron lo propio a través de sus cuentas de "X", donde encomendaron a Dios, a través de sus oraciones, la pronta mejoría del santo padre.

Estados Unidos se suma a la cadena de oración por la salud de León XIV

El repentino diagnóstico de Robert Prevost no ha pasado desapercibido por los principales líderes del mundo. El titular de la Casa Blanca tuvo palabras de respeto y solidaridad hacia León XIV debido a la lesión cancerígena que por el momento lo tendrá fuera de sus actividades hasta el 20 de octubre.

"Quiero que el papa León se recupere. Queremos expresarle nuestro cariño y nuestros mejores deseos", afirmó Trump a los periodistas, tras participar en un acto de campaña en Arizona, la tarde de este miércoles 14.

Sobre el diagnóstico, el mandatario norteamericano señaló que las "primeras evaluaciones médicas resultan alentadoras". Sus palabras se dieron luego de que el Vaticano informara que el pontífice fue sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, previstos tras la intervención. Además, de que sus valores se encuentran dentro de los parámetros esperados y que ha realizado fisioterapia respiratoria, ha caminado en su habitación y ha tenido una alimentación regular.

"Siempre que hay cáncer es algo muy serio, pero el pronóstico parece ser bueno", expresó antes de subir al Air Force One. Del mismo modo, Trump tampoco fue ajeno a la salud de Louis Prevost, hermano del papa, quien en los próximos días también será intervenido por el mieloma múltiple (cáncer a la sangre) que padece.

En ese sentido, el mandatario norteamericano lo describió como un "amigo suyo" y simpatizante -junto a su esposa- de su movimiento político. "Puedo decir que su hermano quiere mucho al papa y eso es suficiente para mí", puntualizó.

Papa León XIV envía primer mensaje tras ser operado

En una conferencia llevada a cabo este miércoles 14 de octubre en la Santa Sede, una carta enviada por el papa León XIV fue leída, en la que agradeció las muestras de solidaridad hacia su persona y pidió continuar con las oraciones para que pueda recuperarse del cáncer pulmonar que le fuera detectado horas atrás.

Durante, la clausura del evento dedicado a examinar el legado del Amoris laetitia, León XIV animó a los participantes a llevar las conclusiones del encuentro a sus respectivas conferencias episcopales y diócesis, así como continuar anunciando el Evangelio junto a las familias y procurar que estas sigan siendo protagonistas activas de la vida y la misión de las Iglesias locales.

"Como saben, no he podido estar entre ustedes durante estos días", escribió el Papa León, en un mensaje dirigido a los miembros del clero y a los fieles católicos. "Les agradezco de corazón sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El intercambio de experiencias y la escucha atenta son, ciertamente, un regalo para toda la Iglesia", también expresó.

Asimismo, aseguró que leerá los frutos de los trabajos y debates, y que, a su debido tiempo, ofrecerá su correspondiente reflexión, dejando a entrever su fe en que superará esta prueba a salud y vida. "Al regresar a casa, por favor, transmitan a todos los miembros de sus comunidades mi cercanía espiritual y mi apoyo", pidió a los participantes del encuentro.

Finalmente, apeló a la gracia divina, a través de las oraciones, para que pueda estar nuevamente realizando sus habituales actividades eclesiásticas. "Encomendándolos a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, por favor, recen por mí, así como yo rezo por ustedes", exclamó.