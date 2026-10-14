Elenco de 'Breanking Bad' despide a RJ Mitte, actor de Walter White Jr. tras su fallecimiento a los 34 años

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, falleció el lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años. La noticia provocó mensajes de despedida de sus compañeros, quienes recordaron su trabajo y los años compartidos durante las grabaciones.

Bryan Cranston y Aaron Paul expresan su dolor

Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte en la ficción, publicó un mensaje en redes sociales para despedirse del actor. El intérprete recordó que lo conoció cuando tenía 14 años y destacó la alegría con la que asumió su papel.

Despedida de "un padre".

Cranston expresó su tristeza por la pérdida de quien fue su hijo en la ficción y recordó los momentos que compartieron dentro y fuera del set. También contó que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su fallecimiento para organizar un almuerzo.

"Te echaré de menos, hijo", El actor escribió en su despedida.

Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman, también manifestó su pesar por la noticia. El actor compartió un mensaje en el que recordó el cariño que sentía por su compañero y expresó cuánto lamentaba su partida, sumándose a las muestras de afecto del elenco.

"RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos", Paul escribió en su declaración.

Despedida de un amigo.

Dean Norris recuerda al actor y su trayectoria

Dean Norris, quien dio vida a Hank Schrader, también se pronunció tras conocer la muerte de Mitte. Aunque sus personajes tenían una relación familiar en la serie, el actor recordó especialmente el cuidado que tuvo con él cuando era joven durante las grabaciones.

Norris publicó un mensaje en el que expresó su incredulidad ante la noticia y describió a Mitte como un joven encantador. Asimismo, manifestó su tristeza por la pérdida y envió sus pensamientos a la familia del intérprete, quien comenzó su participación en la serie siendo adolescente.

Despedida de "un tío"

Más allá de su trabajo en televisión, RJ Mitte utilizó su experiencia con la parálisis cerebral para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Su personaje también vivía con esta condición, un aspecto que formó parte de su representación en la producción estadounidense.

La serie Breaking Bad, emitida entre 2008 y 2013, contó con cinco temporadas y convirtió a Mitte en una figura reconocida internacionalmente. Tras su fallecimiento, Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris se sumaron a las despedidas, recordando tanto su trabajo como los vínculos que construyeron durante la producción.