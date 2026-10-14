Papa León XIV envía primer mensaje tras ser operado en Roma: "Les pido, por favor, que recen por mí"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En una conferencia llevada a cabo este miércoles 14 de octubre en el Vaticano, una carta enviada por el papa León XIV fue leída, en la que agradeció las muestras de solidaridad hacia su persona y pidió continuar con las oraciones para que pueda recuperarse del cáncer pulmonar que le fuera detectado horas atrás.

Es importante destacar que este es el primer mensaje enviado por el santo padre. La clausura del evento dedicado a examinar el legado del Amoris laetitia fue el escenario para conocer el buen ánimo de Robert Prevost, quien permanecerá -como mínimo- en el hospital Gemelli hasta el 20 de octubre.

(Noticia en desarrollo...)