Fallece científica por neumonía de origen desconocido y Rusia decreta cuarentenas en Siberia

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades rusas intentaron este lunes invocar a la calma frente la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está "bajo control".

Rusia llama a la calma tras la muerte de científica y establece cuarentenas

La muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.

En un primer momento, los medios locales afirmaban que la víctima perdió la vida por la citada enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis, la cual se propaga por roedores y pulgas.

Por su parte, el Kremlin no han considerado aplicar más medidas preventivas, mientras que la Unión Europea indicó que monitorean de cerca los hechos luego de la alerta sanitaria. Es por eso que en las últimas horas, las autoridades sanitarias de Rusia han decretado en cuarentena en algunos establecimientos en hospitales de la localidad de Irkutsk, en Siberia.

El país que también se encuentra alerta ante esta situación es Estados Unidos que ha informado que está pendiente a los informes la posible infección, pese a que Moscú ha descartado que la causa del deceso de la científica haya sido la peste neumónica.

"Los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy pocos, obviamente, pero como cualquier otra cosa, algo así puede salirse y propagarse rápidamente", manifestó el secretario de Estado de EE.UU. previo a su visita a Islandia.

Contactos bajo observación

Casi 200 personas pudieron haber tenido contacto con la mujer fallecida que trabajaba en el Instituto Antipeste de Irkutsk por lo que estas han quedado bajo observación en medio de versiones sobre un posible contagio de peste neumónica.

Específicamente el operativo sanitario alcanzó a 197 personas, de dicho grupo 189 fueron hospitalizadas para su seguimiento. Dicha medida respondió a una sospecha de infección, sobre esto vale indicar que dichas internaciones no equivalen a casos confirmados de peste.

Frente a esta situación, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, convocó a una reunión extraordinaria con responsables sanitarios y comunicó que los primeros análisis habían dado negativo. Este lunes señaló que familiares y allegados que está en cuarentena podrían recibir el alta la próxima semana.

En conclusión, Las autoridades rusas intentaron este lunes invocar a la calma frente la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia. Una de las medidas que han optado por realizar es establecer cuarentenas en la localidad de Irkutsk.