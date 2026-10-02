China desplaza a Estados Unidos y lidera la percepción de influencia positiva en América Latina

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El reciente informe del Latinobarómetro 2026 revela un cambio histórico en la geopolítica de América Latina, demostrando que China superó a Estados Unidos en percepción de influencia positiva. El estudio, aplicado en 17 naciones, expone el retroceso de la imagen positiva de Washington frente a la consolidación del prestigio del gigante asiático.

Durante los últimos seis años, la aprobación de Pekín experimentó un crecimiento sostenido, escalando hasta alcanzar un 65% de aceptación en la región. En contraste, el respaldo hacia Estados Unidos disminuyó progresivamente en medio de sus políticas intervencionistas, generando una brecha inédita de ocho puntos porcentuales a favor del país oriental.

Distanciamiento de EE. UU. tras los ataques terroristas

Según menciona el informe en el diario El País, la caída en la popularidad estadounidense se debe a un alejamiento estratégico de la región iniciado a principios de siglo, tras los ataques terroristas en Estados Unidos. Según el análisis de Marta Lagos, directora de este estudio, este distanciamiento temporal permitió que otras potencias fortalecieran sus vínculos comerciales y diplomáticos de forma sostenida.

"Han pasado más de dos décadas donde América Latina aprendió a valerse sola y donde no solo hubo influencia de China, sino también de la Unión Europea, Japón, y otras potencias mundiales que fueron llenando el espacio que EE UU había dejado vacío", mencionó Lagos.

Frente a esto, la gestión de Donald Trump intenta recuperar protagonismo regional mediante la doctrina 'Donroe' y la conformación del Escudo de las Américas. Esta iniciativa agrupa a mandatarios como Keiko Fujimori y Javier Milei para combatir el crimen organizado bajo un enfoque articulado con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"EE UU arma el Escudo de las Américas en un momento en que América Latina es más independiente, libre y está más frustrada por la ausencia de desarrollo. Está muy desconfiada, y mira a China y su desarrollo con gran admiración", afirmó la directora del estudio.

Informe muestra comparación de presidentes estadounidense

Desaprobación de Trump llega a 59% para los latinoamericanos

La política exterior de la Casa Blanca enfrenta un nivel de desaprobación que alcanza el 59% en el continente. Sin embargo, medidas operativas drásticas como la intervención en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores gozan de un 69% de respaldo en materia de política de seguridad hemisférica.

"El color político del gobierno no está necesariamente relacionado con el grado de influencia que tienen EEUU y China", menciona la académica.

La fragmentación en la región se refleja claramente. Mientras México encabeza el mayor repudio a la gestión republicana con un 79%, Venezuela lidera la simpatía con un 61%, evidenciando que el nivel de aceptación depende estrictamente de las necesidades de política interna.

A pesar de la reciente ola de líderes de derecha en países como Ecuador, Costa Rica, Honduras, Perú y Colombia, la percepción general sigue favoreciendo a la potencia asiática.