RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Elecciones anticipadas

Pedro Sánchez adelanta elecciones generales en España tras disolver las Cortes: "Necesitamos una mayoría más amplia"

El presidente Pedro Sánchez disolvió las Cortes y adelantó las elecciones generales en España tras el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

Adelanto de elecciones en España.
Adelanto de elecciones en España. (Composición Exitosa)

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 5 de octubre la disolución de las Cortes y el adelanto de elecciones generales. ‎La decisión fue tomada tras el bloqueo parlamentario a dos de sus decretos de vivienda, lo que abre un nuevo escenario político en el país.

¿Por qué Pedro Sánchez adelanta elecciones en España?

Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, realizó una declaración institucional, en el que informó que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobará el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, de acuerdo con los plazos que establece la ley en España.

La convocatoria se produce pocos días después de una importante derrota parlamentaria para el Gobierno. El Congreso de los Diputados rechazó dos reales decretos clave en materia de vivienda, que incluían medidas destinadas a afrontar algunos de los problemas vinculados al acceso a este derecho.

Los decretos fueron tumbados con los votos de PP, Vox y Junts, una situación que evidenció nuevamente las dificultades del Ejecutivo para conseguir los apoyos necesarios en un Congreso fragmentado. Durante su mensaje brindado este lunes 5 de octubre, Pedro Sánchez reconoció la existencia de errores en su gestión, pero enfatizó la necesidad de acudir a las urnas.

Noticia en desarrollo...

 

 

El Salvador convocó a las Elecciones Generales de 2027: Bukele buscaría un tercer mandato
Lee también

El Salvador convocó a las Elecciones Generales de 2027: Bukele buscaría un tercer mandato

Temas relacionados comicios elecciones Elecciones generales España Pedro Sánchez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA