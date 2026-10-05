Pedro Sánchez adelanta elecciones generales en España tras disolver las Cortes: "Necesitamos una mayoría más amplia"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 5 de octubre la disolución de las Cortes y el adelanto de elecciones generales. ‎La decisión fue tomada tras el bloqueo parlamentario a dos de sus decretos de vivienda, lo que abre un nuevo escenario político en el país.

¿Por qué Pedro Sánchez adelanta elecciones en España?

Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, realizó una declaración institucional, en el que informó que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobará el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, de acuerdo con los plazos que establece la ley en España.

La convocatoria se produce pocos días después de una importante derrota parlamentaria para el Gobierno. El Congreso de los Diputados rechazó dos reales decretos clave en materia de vivienda, que incluían medidas destinadas a afrontar algunos de los problemas vinculados al acceso a este derecho.

Los decretos fueron tumbados con los votos de PP, Vox y Junts, una situación que evidenció nuevamente las dificultades del Ejecutivo para conseguir los apoyos necesarios en un Congreso fragmentado. Durante su mensaje brindado este lunes 5 de octubre, Pedro Sánchez reconoció la existencia de errores en su gestión, pero enfatizó la necesidad de acudir a las urnas.

Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales. España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento. Toca movilizarse. Toca pelear. El 29 de noviembre vamos a hacer historia. Otra vez. Lee también Flávio Bolsonaro y Lula da Silva pasan a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil October 5, 2026

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