Fauna salvada en Ucayali: Logran rescatar a 11 aves silvestres que estaban encerradas en una misma jaula

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un operativo conjunto en el distrito de Yarinacocha, Ucayali, permitió el rescate de 11 aves silvestres que permanecían hacinadas en una sola jaula dentro de una vivienda.

La intervención fue realizada por la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Sunat Aduanas y la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, quienes constataron las condiciones críticas en que se encontraban los animales.

Hallazgo y el traslado

Las aves fueron encontradas en un espacio reducido, sin acceso adecuado a alimento ni movilidad, lo que comprometía su bienestar y desarrollo natural. Tras el rescate, fueron trasladadas a un centro de cuarentena para recibir atención veterinaria especializada para su recuperación.

Allí se evaluará su estado de salud, comportamiento y condiciones físicas, con el objetivo de definir un tratamiento y determinar si podrán ser reintroducidas a su hábitat natural.

Impacto del cautiverio

Los especialistas advirtieron que el cautiverio prolongado puede provocar estrés, desnutrición, lesiones y dificultades para sobrevivir en libertad, además de constituir una de las principales amenazas para la conservación de especies amazónicas. Muchas de ellas son capturadas ilegalmente para ser comercializadas como mascotas, lo que incrementa el riesgo de desaparición de poblaciones silvestres.

Aves silvestres fueron rescatadas. (Andina)

Los ejemplares hallados corresponderían a guacamayos, especie que es una de las más traficadas en la región, lo que implica la urgencia de acciones más efectivas para detener esta práctica ya habitual.

Además, el maltrato a especies silvestres se extiende a otras regiones: días atrás en Ilo, Moquegua, se rescató a un mono machín negro encadenado y en estado crítico de salud. El animal fue trasladado a cuarentena con pronóstico reservado, lo que refuerza la urgencia de combatir la tenencia ilegal de fauna silvestre en distintas regiones del país.

En Moquegua, un ejemplar de mono machín también fue rescatado. (Andina)

Acciones legales y sensibilización

Las autoridades informaron que se iniciarán investigaciones para establecer las circunstancias en las que las aves permanecían en cautiverio y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, recordaron que la tenencia ilegal de fauna silvestre es un delito sancionado por la legislación peruana y que la ciudadanía puede denunciar estos casos a través de las plataformas oficiales.

El rescate de las 11 aves en Ucayali pone en evidencia la magnitud del tráfico ilegal de fauna silvestre en la Amazonía y la necesidad de reforzar campañas de protección y conservación. La intervención no solo salvó a ejemplares en riesgo, sino que también envió un mensaje claro contra la explotación de especies para fines domésticos o comerciales.