Francia endurece controles contra la reventa de productos robados tras saqueos en tiendas de lujo

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Francia intensificó las medidas para frenar la venta por internet de productos robados durante los recientes disturbios que afectaron a comercios de todo el país. En medio de una crisis que ha dejado daños materiales estimados en varios cientos de millones de dólares, plataformas como Vinted comenzaron a retirar anuncios sospechosos, mientras el Gobierno busca evitar que los artículos saqueados terminen en el mercado de segunda mano.

Francia exige parar la reventa de artículos de lujo robados

La plataforma de compraventa Vinted informó que sus equipos actuaron de inmediato para identificar y eliminar publicaciones relacionadas con los saqueos. Además, reforzó la vigilancia de los anuncios sospechosos y advirtió que las cuentas que incumplan sus normas podrían ser suspendidas permanentemente. La empresa también aseguró que colabora con las autoridades para detectar actividades ilícitas y prevenir la comercialización de productos robados.

La respuesta de la compañía se produce después de que surgieran reportes sobre la oferta de artículos sustraídos durante los disturbios del sábado. Ante esta situación, el Gobierno francés incrementó la presión sobre las plataformas digitales para que adopten medidas concretas y eviten que estos espacios sean utilizados para obtener beneficios económicos mediante la venta de mercancía robada.

En esa línea, el ministro de Pequeñas Empresas, Serge Papin, informó que las autoridades convocaron una reunión con representantes de las plataformas de compraventa y funcionarios de los ministerios del Interior y de Justicia. Posteriormente, señaló que las empresas se comprometieron a detectar y retirar los anuncios relacionados con los saqueos. Asimismo, advirtió que quienes comercialicen productos robados serán identificados y procesados judicialmente.

#Francia #Protestas #Saqueos #ATNTO ♬ Notícia Urgente (Instrumental) - AltairMakin @miraquetevi PARÍS BAJO EL CAOS: SAQUEOS Y DESTROZOS EN TIENDAS DE LUJO DURANTE PROTESTAS PARÍS, FRANCIA — Una jornada de manifestaciones terminó en violentos enfrentamientos, incendios y saqueos este 17 de octubre. Grupos de encapuchados destrozaron escaparates y atacaron comercios, incluyendo boutiques de lujo como CELINE, mientras la policía intentaba contener los disturbios. Las protestas, que comenzaron por las malas condiciones de las escuelas, se extendieron hasta convertirse en una movilización nacional contra el alto costo de vida, la desigualdad y las políticas del Gobierno francés. Las autoridades reportaron más de 1,200 arrestos en todo el país, en una jornada que dejó importantes daños materiales. Videos: @zakariaabdelkafi / @laveulliure / @ctrlibre #Paris

Tiendas de lujo fueron afectadas

Los disturbios también golpearon a importantes compañías y marcas internacionales. Entre los establecimientos afectados figuran tiendas de Louis Vuitton, Rolex y Sephora, que enfrentaron saqueos en medio de los episodios de violencia registrados en Francia. La situación representa un nuevo problema para los comerciantes, que deben afrontar los daños en sus locales y las interrupciones de sus operaciones, además de las posibles pérdidas derivadas de la reventa ilegal.

Sephora confirmó que varias de sus tiendas fueron saqueadas y que sus trabajadores vivieron momentos de miedo y tensión. Por motivos de seguridad, la compañía decidió cerrar sus establecimientos a las cinco de la tarde del sábado y mantener cerradas al día siguiente las tiendas situadas en los centros urbanos. La medida buscó proteger tanto a sus empleados como a sus clientes mientras persistía la incertidumbre.

Por su parte, Burberry anunció el cierre temporal de su tienda ubicada en la Rue Saint-Honoré, en París, mientras evaluaba la situación. En este contexto, la reventa de artículos presuntamente saqueados añade presión a un sector comercial que todavía enfrenta las consecuencias de la violencia.