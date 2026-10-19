Protestas en Francia: Museo de Louvre cerró tras bloqueo de su acceso por manifestaciones

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Museo de Louvre decidió cerrar sus puertas temporalmente debido a las manifestaciones estudiantiles, acompañadas de episodios de violencia, que han sacudido París y otras ciudades de Francia a seis meses de las elecciones presidenciales.

Museo de Louvre anuncia su cierre temporal por protestas en Francia

Este lunes, 19 de octubre, alumnos de la Escuela de Louvre bloquearon la entrada al recinto cultural en apoyo al movimiento de los estudiantes de secundaria y para denunciar la represión social. Impidieron tanto el acceso principal por la Pirámide, como el acceso por el pasaje Richelieu.

La situación impidió que el museo más visitado del mundo abriera sus puertas con normalidad a las 9:00 a.m. (hora local). Tras ello, emitió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales.

🇫🇷 | AHORA: Estudiantes de la escuela del Louvre bloquean el acceso al Museo desde primera hora de la mañana. Muchos turistas esperan en el atrio. https://t.co/zB0yvHx83L — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 19, 2026

"Estimados visitantes, debido a un movimiento social estudiantil, el museo está cerrado por el momento. Les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas", se lee en una publicación de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Esta medida llegó después de una jornada de manifestaciones contra el encarecimiento del costo de vida que el último sábado desencadenó incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos y comercios en diversas ciudades de Francia.

🇫🇷 Chers visiteurs, en raison d'un mouvement social étudiant, le musée est fermé pour le moment. Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée. 🌍Dear visitors, due to student strikes the museum is currently closed. We apologise for the inconvenience. https://t.co/tNKFk3B9aj — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2026

Emmanuel Macron promete sanciones por disturbios

Ayer domingo, 18 de octubre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió a la población francesa a través de un mensaje televisado para condenar los hechos de violencia suscitados en el país.

El mandatario fue claro al separar a quines levantan su voz de protesta de manera pacífica de aquellos quienes participaron de ataques y apuntó contras los "radicales de la extrema izquierda", a quienes responsabilizó de disturbios.

"Nada justifica la violencia", afirmó. Más adelante, fue contundente sobre las consecuencias que deberían afrontar los responsables de los destrozos: "Quienes destruyeron deben pagar, quienes saquearon deben indemnizar".

Además, Macron prometió "total transparencia" sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y expresó su apoyo a los comerciantes y artesanos afectados. Para ellos, anticipó "ayudas rápidas" con el objetivo de hacer frente a las pérdidas provocadas por los ataques.

Luego de que alumnos de la Escuela de Louvre bloquearan su acceso en apoyo a las protestas de institutos, el Museo de Louvre anunció su cierre temporal y extendió sus disculpas "por las molestias ocasionadas" a sus visitantes. Esto ocurre luego de un fin de semana de álgidas manifestaciones en diversas ciudades de Francia, incluida París.