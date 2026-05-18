Trabajadores estatales advierten arbitraje internacional contra Perú si no se aprueban beneficios a empleados CAS

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Edward Flores, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CONFETEP), informó que los empleados del Estado exigen el cumplimiento de la nueva ley de contrataciones CAS. Asimismo, advirtió que evalúan presentar acciones legales contra el Perú si sus demandas no son atendidas.

CONFETEP rechaza postura del MEF

El representante de la CONFETEP criticó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenga la intención de acudir al Tribunal Constitucional por la Ley N° 32563, la cual pretende, por primera vez, otorgar beneficios laborales como gratificaciones y CTS a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

El sistema CAS fue planeado inicialmente como una solución transitoria con el objetivo de regularizar vínculos laborales sin reconocimiento claro. Sin embargo, dicho régimen laboral se ha consolidado en el Estado generando que los empleados no cuenten con beneficios laborales.

"Creemos que eso es lamentable y desde CONFETEP rechazamos estas actitudes del actual ministro de Economía, toda vez que estos derechos se han conculcado por más de tres décadas y hoy, cuando ya tenemos una ley CAS con derechos, que otorga a los trabajadores CTS, gratificaciones y otros, se pretende llevar al Tribunal Constitucional"

Según indicó Flores, actualmente existen 320 mil trabajadores bajo el régimen CAS, que se encuentran a la expectativa de la aprobación de la ley para poder gozar de dichos beneficios.

Advierten acudir a instancias internacionales

Asimismo, Edward Flores anunció que, en caso de que el Estado peruano no cumpliera con la nueva ley CAS, los empleados estatales acudirán a un "histórico" arbitraje internacional en el cual demandarán al Perú por negarse a cumplir con sus derechos laborales.

"Hasta la fecha, el MEF no otorga el espacio fiscal y estaríamos evaluando, el día 26 de mayo, cerrar a través de un acta de no acuerdos, e irnos a la conciliación y posteriormente irnos al arbitraje, que sería un hecho histórico en el Perú", dijo.

Como ha señalado el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión sobre este tema, pero no descartan recurrir a instancias constitucionales debido a que las normas aprobadas implican un mayor gasto para el Estado.

Así, mientras el MEF sostiene que el Ejecutivo aún evalúa las acciones constitucionales a tomar, la CONFETEP fijó el próximo 26 de mayo como fecha límite para definir si acuden a un arbitraje internacional para demandar al Estado.